FIA-president Todt over gridstraffen: "Open voor suggesties"

16:25 – Liefst honderdvijftig plaatsen gridstraf werden er uitgedeeld op het Autodromo Nazionale Monza: negen verschillende rijders liepen een penalty op. Het deed menig wenkbrauw fronsen: wat is anno 2017 nog het nut van de motorgerelateerde gridstraf? FIA-president Jean Todt gaf in Italië toe dat 'er altijd iets aan te pakken valt'.



"Oplossingen zijn echter niet altijd even duidelijk", sprak de Fransman tegenover Sky Sports, om daaraan toe te voegen 'geen tovenaar te zijn'. "Veranderingen in de Formule 1 gaan altijd gepaard met een bepaald proces", zei de 71-jarige, die sinds 2009 aan het hoofd van de internationale autosportunie staat. "Het reduceren van de kosten was de reden om gridstraffen in te voeren, als we de situatie beter kunnen maken zullen we dat niet nalaten. We staan open voor elke goede suggestie", besluit Todt.



Motorgerelateerde gridstraffen werden ingevoerd in 2004: het systeem werd complexer na het debuut van de V6-turbohybride motoren in 2014, aangezien deze uit zes verschillende componenten bestaan.