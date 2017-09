Interview: Lando Norris, een Formule 1-ster in wording

13:00 – De Formule 1 anno 2017 is een genot qua rijdersmateriaal: Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, de meest gedecoreerde coureurs van het huidige tijdperk, strijden tegen elkaar om de wereldtitel. Met Daniel Ricciardo, Max Verstappen en Valtteri Bottas zitten er drie ijzersterke rijders op het vinkentouw: Fernando Alonso en Kimi Räikkönen hebben hun sporen in het verleden al verdiend, Carlos Sainz en Esteban Ocon zijn twee toptalenten die het kunnen gaan maken in de toekomst.





"Maximilian is constanter, wij zijn beter"

Hoe mooi het veld tegenwoordig ook is, stiekem kijken we al verlekkerd uit naar die toekomst. Naast Verstappen (19) en Ocon (20) komt er een lichting jonge rijders aan die zijn weerga niet kent. In de Formule 2 rijdt Charles Leclerc (19) de pannen van het dak: het is niet de vraag of de Monegask kampioen wordt, maar wanneer. Een stapje daaronder is de 17-jarige Lando Norris zijn weg naar de Formule 1 aan het plaveien: de jonge Brit wordt door kenners in één adem genoemd met het bovenstaande drietal, als het gaat over de F1-sterren van de toekomst.Het curriculum vitae van de tiener, die sinds vorig jaar verbonden is aan McLaren, liegt er niet om: in 2015 werd Norris kampioen in de Britse Formule 1, vorig seizoen werden er liefst drie titels aan het totaal toegevoegd. De Toyota Racing Series, de Noord Europese versie van de Formule Renault 2.0 én haar Eurocup-variant werden door de Brit op zijn naam geschreven. In de huidige jaargang van het Europese F3-kampioenschap gaat Norris aan de leiding: met nog drie raceweekends voor de boeg bedraagt de voorsprong op nummer twee Maximilian Günther elf puntjes."Het is een goed jaar, het seizoen verloopt beter dan ik had verwacht", zegt Norris voor de tent van het Carlin-team tegen GPUpdate.net, als er een paar DTM-wagens langsgieren op het Circuit Zandvoort. "Het team doet het tot dusver uitstekend. Het had misschien iets beter gekund: ik heb zelf weleens wat laten liggen - op de Norisring maakte ik een fout - en ik heb wat pech gekend. Toch gaat het beter dan verwacht: ik sta bovenaan in het kampioenschap en we hebben de wagen goed weten te ontwikkelen."

Droom komt uit op Hungaroring

Waar tegenstrever Günther (20) een zeer constant seizoen aflevert - de Duitser finishte slechts eenmaal buiten de punten - daar verloopt het jaar van Norris iets rumoeriger. Waar Günther vier races won, won Norris er al zeven: het McLaren-talent viel echter tweemaal uit en wist eveneens tweemaal niet te scoren, ondanks de eindstreep wel te hebben bereikt. "Ja, Max is wat constanter", geeft Norris toe, "maar ik denk oprecht dat wij beter zijn. In de weekends dat we er staan winnen we ook, en wordt hij derde, of tweede. Natuurlijk streven we ernaar om constanter te zijn en soms had het ook beter gekund - op Pau liepen we te knoeien met de bandenspanning - maar inderdaad, het gaat een beetje op en neer dit jaar", lacht de jongeling.Norris ging na het winnen van de openingsrace van het jaar aan de leiding in de tussenstand, maar moest de koppositie na een aantal mindere prestaties afstaan. Inmiddels is hij, zoals vermeld, weer eerste. Een plaats die hem, logischerwijs, wel bevalt. "Ik sta liever op P1 dan op P2, maar dat komt omdat ik er niet van houd om catch-up te moeten spelen. Begrijp me niet verkeerd: ik wil altijd en overal winnen. Ik heb echter liever dat ik kan settelen voor een tweede positie omdat het niet uitmaakt voor het kampioenschap, dan dat ik moet knokken voor een zege omdat ik anders de titel misloop."

Na de Grand Prix van Hongarije werd Norris voor de leeuwen gegooid: de jonge, tengere en vooral kleine Brit mocht plaatsnemen in een McLaren MCL32. De F3-kampioenschapsleider zette puike testresultaten neer op de Hungaroring, waar het op dat moment overigens bloedheet was. "Ik heb kunnen slapen, de nacht voor ik mijn testdebuut mocht maken", glimlacht het talent, die zegt altijd te hebben gedroomd van een kans als deze. "Natuurlijk was ik opgewonden, maar ik heb me zo goed als mogelijk voorbereid op die test. Wanneer ik wist dat ik zou gaan rijden? Oh, dat was al veel langer bekend. Ik denk in maart, begin april, zoiets. We vertellen de media niet gelijk alles, hè", knipoogt Norris."Ook de Formule 1-test ging eigenlijk beter dan ik had durven hopen. Ik voelde me vrij snel op mijn gemak. Het was een belangrijke dag, natuurlijk waren de ogen op mij gericht en probeerde ik het best denkbare resultaat af te leveren. Aan de andere kant moest ik wel tijd nemen om te wennen. Het grootste fysieke verschil zit hem in je nek, die krijgt flink op zijn donder onder het remmen en in de bochten. De rempunten zijn ongeveer gelijk", zegt Norris, die eerder dit jaar al in de F3 actief was op de Hungaroring en zodoende vergelijkingsmateriaal heeft.

"Red Bull concentreert minder dan McLaren"

"Zodra je gewend bent aan het remmen kan je je erop voorbereiden. Je nek is daarom wel echt het grootste aandachtspunt, al moet ik eerlijk zeggen dat ik er niet al teveel problemen mee had. De dag erop heb ik bijvoorbeeld ook geen last gehad van kramp of iets dergelijks. Het is goed om te weten dat ik met een F1-wagen overweg kan, al zou een race voor mij nog te lang zijn op dit moment. Ik moet aan mijn fysiek werken - vergeet echter niet dat de Hungaroring wel één van de fysiek zwaardere banen is met de lange doordraaiers. Concluderend is het een grote stap vanuit de F3, maar ik denk dat ik het prima heb gedaan."Grote talenten worden in de huidige tijd al op jonge leeftijd aan een F1-team gebonden: Ricciardo en Sainz maakten jaren deel uit van de juniorbrigade van Red Bull voor ze debuteerden in de F1, Ocon schoof eind 2014 aan bij Mercedes en Leclerc mag zich inmiddels alweer een tijdje lid van de Ferrari Driver Academy noemen. Norris werd door meerdere teams benaderd, maar koos uiteindelijk voor McLaren. "Dat kwam omdat zij mij dingen hadden te bieden die andere teams mij niet konden geven."

Formule 2 of toch Japan?

"Ik heb het gevoel dat McLaren een minder eenzijdig contract aanbiedt dan bijvoorbeeld Red Bull", spreekt de tiener. "Tenzij je Max Verstappen heet: die is zo fenomenaal goed dat hij wellicht het één en ander kon eisen. Red Bull geeft coureurs de mogelijkheid om deel uit te maken van hun programma, waar McLaren op veel meer vlakken ondersteuning biedt. Bovendien heeft McLaren maar drie jongens in de opleiding (naast Norris de Nederlander Nyck de Vries en Honda-protégé Nobuharu Matsushita, red.), wat ook een verschil maakt. Ze kunnen zich veel meer concentreren op de ontwikkeling van haar talenten."Norris ziet het Technology Centre van McLaren in Woking geregeld van binnen: "Ik kom er twee à drie keer per maand, dat hangt een beetje af van mijn programma in de F3. Ik heb inmiddels driemaal een simulatie mogen afwerken na de eerste vrije training van een Grand Prix-weekend: als de rijders op locatie zijn uitgestapt, geven zij, of hun engineers, mij een afstelling mee die ik mag uitproberen. Dat is echt erg leuk om te doen."Wat er voor Norris komend seizoen in het vat zit, is nog onduidelijk. "2018? Ik heb géén idee", lacht het vriendelijke talent. "Jenson Button is nu de reserverijder", laat Norris zich ietwat onbeholpen ontvallen, om snel over een ander onderwerp te beginnen. "Ik heb nog niet genoeg licentiepunten. Als ik hier in de Formule 3 kampioen word, dan is denk ik de Formule 2 een logische stap. Mijn doel is om in 2019 of 2020 te debuteren in de Formule 1."Ook Japan is overigens een mogelijkheid, geeft de Brit toe. "Ja, Super Formula of Formule 2, dat zal het waarschijnlijk worden. Al ligt een programma in de F2 meer in de lijn der verwachting. Veel zal afhangen van het verdere verloop van dit seizoen - ik ga er niet vanuit dat ik het nog helemaal om zeep help, maar mocht het einde van het jaar niet goed gaan, dan kan McLaren altijd bepalen om mij hier nog een tweede jaar te houden." Of een onverwachte, onwaarschijnlijk snelle promotie naar de F1 in het achterhoofd rondzingt van het talent dat over twee maanden zijn 18de verjaardag viert? "Niemand weet wat Fernando Alonso gaat doen", grinnikt hij, "als bepaalde kansen zich aandoen dan zal ik die zeker aangrijpen."Door: René Oudman