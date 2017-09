In beeld: het verleden van de GP van Singapore

19:44 – In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werden er al Grands Prix verreden in de straten van Singapore, alleen gebeurde dat destijds nog in de Formula Libre. De Formule 1 brengt sinds 2008 jaarlijks een bezoek aan de Aziatische stadstaat, wat betekent dat komend weekend de tiende editie van het evenement wordt gehouden. Aan de hand van foto's zet GPUpdate.net het verleden op een rijtje.



2008: bedrog van Renault





De inaugurele aflevering, de eerste F1-race ooit onder kunstlicht, werd gelijk één van de meest spraakmakende races ooit. Renault was dat jaar een subtopper, maar greep met Fernando Alonso wel de winst in Singapore. Bedrog, zo bleek later. Een crash van teamgenoot Nelson Piquet Jr. lag aan de basis van Alonso's triomf, maar aanvankelijk werd nog aangenomen dat dit slechts saillant toeval was. Een klein jaar later, nadat hij aan de kant was gezet bij Renault, verklaarde Piquet Jr. echter in opdracht van het team te zijn gecrasht om de winstkansen van Alonso te vergroten. De klapper van de Braziliaan leidde tot een neutralisatie, wat voor veel coureurs aanleiding was om een pitstop te maken. Dat had Alonso eerder al gedaan en dat bezorgde hem uiteindelijk de leiding, die hij niet meer afstond.



2009: opmars van McLaren





Ook in 2009 ging een coureur van een team uit de subtop met de winst aan de haal op het Marina Bay Street Circuit. McLaren, destijds nog met Mercedes-motoren in het achteronder, had in de voorgaande winter de plank misgeslagen bij de ingrijpende reglementswijzigingen. In de loop van het jaar wist de formatie uit Woking zich wel te verbeteren, wat Lewis Hamilton in Singapore zijn tweede zege van het seizoen opleverde. Alleen bij de pitstops gaf de toenmalig regerend wereldkampioen de koppositie even uit handen, verder leidde hij vanaf poleposition van start tot en met finish.



2010: Alonso scoort zuivere Grand Chelem, Kovalainen 'vlamt'





Omdat Fernando Alonso geen blaam trof bij 'crashgate' in 2008 mocht hij zijn overwinning uit dat jaar houden. Twee seizoenen later kraaide de Spanjaard, inmiddels in dienst van Ferrari, opnieuw victorie en ditmaal zonder controverse. Alonso imponeerde met een Grand Chelem: vanaf poleposition won hij de wedstrijd na elke ronde aan de leiding te hebben gereden en de snelste raceronde te hebben geklokt. Het mooiste plaatje van de dag kwam echter uit de achterhoede: met een opgeblazen Cosworth-motor achterin zijn Lotus (het latere Caterham) liet Heikki Kovalainen ongewild liefhebbers van vuur genieten. De Fin besloot zelf te blussen.



2011: Vettel wint, Hamilton en Massa botsen





Wat Fernando Alonso in 2010 lukte, lukte Sebastian Vettel een jaar later bijna. De toenmalig Red Bull-coureur won de vierde editie van de Grand Prix van Singapore na vanaf poleposition elke ronde aan kop te hebben gereden, alleen de snelste raceronde moest hij aan nummer twee in de race-uitslag Jenson Button laten. Vettel en winnen, het was een combinatie die we in 2011 veel vaker zagen. In de subtop vochten Lewis Hamilton en Felipe Massa een verwoede strijd uit, waarbij de twee elkaar toucheerden. Ook dat zagen we wel vaker in 2011.



2012: weinig geluk voor Michael Schumacher





Heel gelukkig was Michael Schumacher na zijn rentree niet in de straten van Singapore. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde in 2010 als dertiende, na aanvaringen met Kamui Kobayashi en Nick Heidfeld. In 2011 en 2012 kwam Schumacher helemaal niet aan de finish, beide keren na contact met een andere rijder. In 2011 knalde de Duitser achterop Sergio Pérez, een jaar later deed hij hetzelfde bij Jean-Eric Vergne. Beide malen werd Schumacher als schuldige aangewezen. De eerste keer kwam de Mercedes-rijder nog weg met een reprimande, de tweede maal werd hem een gridstraf van tien plaatsen opgelegd voor de volgende race.



2013: Vettel regeert met ijzeren hand





Sebastian Vettel regeerde in de tweede helft van 2013 met ijzeren hand en de visite aan Singapore vormde geen uitzondering daarop. Waar hij in 2011 nog de snelste raceronde miste, pakte de Duitser twee jaar later alsnog zijn Grand Chelem in het zuidoosten van Azië. Vettel won met meer dan een halve minuut voorsprong op nummer twee Fernando Alonso en voltooide daarmee zijn zuivere hattrick, aangezien hij een jaar eerder ook al de overwinning had gepakt in Singapore. "De wagen was gewoon geweldig. Dat gaat echter niet allemaal vanzelf. Daar moeten we heel hard voor werken", reageerde Vettel na afloop.



2014: vervuilde vloeistof nekt Rosberg





Met de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014 kwam er een einde aan de succesreeks van Sebastian Vettel en Red Bull Racing. Mercedes zat nu op de troon en Nico Rosberg en Lewis Hamilton zouden dat jaar, en de twee seizoenen daarna, onderling uitmaken wie er wereldkampioen werd. In 2014 kwam Rosberg met 22 punten voorsprong op Hamilton aan in Singapore. Bij de start van de formatieronde bleef de Duitser echter staan en uiteindelijk viel hij uit. Omdat Hamilton won, boog hij zijn ruime achterstand op Rosberg in één keer om in een voorsprong van drie punten. Volgens Mercedes was de uitvalbeurt van de Duitser te wijten aan kortsluiting, veroorzaakt doordat de vloeistof waarmee de stuurkolom wordt onderhouden vervuild was geraakt.



2015: de 'No!' van Verstappen





Zeldzaam genoeg was Mercedes in de editie van 2015 slechts een subtopper. Sebastian Vettel scoorde zijn vierde triomf op het stratencircuit, met Daniel Ricciardo en teamgenoot Kimi Räikkönen naast zich op het podium. Nico Rosberg werd vierde, Lewis Hamilton viel uit. Max Verstappen kwam als achtste binnen. De toen nog 17-jarige Toro Rosso-rijder bleef staan bij de start, maar een spectaculair wedstrijdverloop gekoppeld aan een uitmuntend tempo leverde hem toch nog punten op. Verstappen maakte indruk door in de slotfase hard 'No!' te roepen via de teamradio, nadat hij het verzoek had gekregen om collega Carlos Sainz voorbij te laten zodat deze een aanval kon doen op de zevende plek van Sergio Pérez.



2016: toch nog spannend einde





Na de teleurstelling van een jaar eerder leek Nico Rosberg Mercedes in 2016 een simpele zege te gaan bezorgen. In de eindfase moest de latere wereldkampioen er toch nog hard voor werken. Als enige coureur uit de top-vier maakte Rosberg geen derde pitstop en op zijn oudere banden zag hij een voorsprong van 27 seconden op Daniel Ricciardo vervliegen, maar de Duitser wist de Australiër wel achter zich te houden. Naderhand verklaarde Mercedes-autosportbaas Toto Wolff dat zijn team Rosberg wel naar binnen wilde halen. "Maar de outlap van Ricciardo was razendsnel en bovendien zat Nico precies dat rondje vast in het verkeer. Door die twee factoren zou hij de leiding zijn kwijtgeraakt als hij wel naar binnen was gekomen", verklaarde de Oostenrijker. "We hebben vervolgens al onze trucs en motorinstellingen uit de kast gehaald."



Door: Rahied Ishaak