Jongensdroom lonkt voor Gasly: "Er speelt momenteel iets"

11:03 – Met de hardnekkige geruchten rond een mogelijke overstap van Calos Sainz naar Renault, ziet Pierre Gasly zijn jongensdroom weer een stapje dichterbij komen. Mocht Sainz het kamp van Red Bull daadwerkelijk verlaten, zou Gasly een grote gegadigde voor het vrijgekomen stoeltje bij Scuderia Toro Rosso zijn. De 21-jarige Fransman is als vijfde man uit de Red Bull-familie momenteel nog de officiële reservecoureur van de stal.



"Ik weet dat er momenteel wel enkele zaken spelen en denk dat we in de komende dagen wel zullen zien wat er gaat gebeuren", laat Gasly zijn licht schijnen over de geruchten rond Sainz en zijn mogelijke kans. "Het is mijn grote droom om de Formule 1 te halen en ik werk hard om daar te komen. Ook nu knok ik nog elke dag om het voor elkaar te krijgen, het zou voor mij echt ongelooflijk mooi zijn", steekt de Fransman zijn ambitie niet bepaald onder stoelen of banken.



Ondanks deze torenhoge ambitie en de hardnekkige geruchten kan Gasly nog niet met concrete toezeggingen op de proppen komen en focust hij zich naar eigen zeggen vooral op de nabije toekomst. "We hebben nog maar een paar dagen tot de volgende race en daarna volgt Maleisië ook al snel. We moeten maar kijken hoe het gaat, maar ik hoop dat ik daar in elk geval bij kan zijn", besluit Gasly.



Check hier ook het exclusieve interview van GPUpdate.net met Gasly over zijn toekomst: