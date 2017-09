Officieel: Bottas racet ook volgend jaar voor Mercedes

13:04 – Valtteri Bottas racet ook volgend jaar voor Mercedes, zo heeft de Duitse formatie aan de vooravond van het Grand Prix-weekend in Singapore laten weten. De Fin is in 2018 opnieuw de teamgenoot van Lewis Hamilton, die een doorlopend contract heeft bij de regerend wereldkampioenen.



Bottas is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen bij Mercedes. De 28-jarige Fin kwam begin jaar over van Williams om de plotseling gestopte regerend wereldkampioen Nico Rosberg op te volgen. Na dertien races staat Bottas op de derde plaats in de WK-stand. Hij verzamelde 197 punten, 41 stuks minder dan leider en teamgenoot Hamilton er heeft. In dienst van Mercedes scoorde Bottas zijn eerste polepositions (Bahrein en Oostenrijk) en overwinningen (Rusland en Oostenrijk). In totaal stond hij dit jaar al negen keer op het podium.



"We hebben Valtteri dit jaar voor een grote uitdaging gezet: hij sloot pas te elfder ure aan bij het team, stapte naar de voorkant van de F1 en werd teamgenoot van de beste coureur in de sport. Met dat in het achterhoofd, zijn zijn resultaten waarschijnlijk nog indrukwekkender", aldus Mercedes-autosportbaas Toto Wolff. "Er zijn ups en downs geweest - wel meer ups dan downs - en prachtige hoogtepunten zoals zijn zeges in Rusland en Oostenrijk."



"Al met al maakten zijn prestaties en stijgende lijn het voor ons een no-brainer om in 2018 met hem verder te gaan", vervolgt Wolff. "Voor ons als team is het een bonus dat het respect en de sportiviteit tussen onze coureurs is gegroeid. De chemie tussen Valtteri en Lewis is goed en is wat we nodig hebben om de strijd met de concurrentie aan te gaan."