Mercedes: "Thermisch rendement van vijftig procent"

16:04 – Mercedes haalt met haar huidige 1,6 liter V6-krachtbron 109 pk meer vermogen dan met de eerste versie uit 2014, het eerste jaar waarin met de huidige motorformule werd geracet in de Formule 1. Dat komt mede doordat de actuele power unit op de testbank een thermisch rendement van meer dan vijftig procent scoort.



In een achtergrondverhaal over techniek op haar officiële website vertelt Mercedes dat de V10-motoren, waarmee tot en met 2005 werd gereden in de Formule 1, minder dan dertig procent van de brandstof omzetten in vermogen. Met de komst van de nieuwe power units in 2014 bedroeg dit percentage al 44 procent, wat mede te danken was aan de komst van de MGU-K en MGU-H. Deze elementen converteren energie die anders zou zijn verspild in vermogen.



"3,5 jaar na haar debuut haalt de Mercedes AMG F1 power unit op de testbank in Brixworth nu een thermisch rendement van meer dan vijftig procent", aldus Mercedes. "Met andere woorden: het geeft nu meer vermogen dan dat het energie verspilt. Dat is een prachtige mijlpaal voor een hybride, zeker voor een racemotor. In vergelijking met 2014 wordt met dezelfde hoeveelheid brandstof nu 109 pk meer vermogen gehaald."



Mercedes stelt dat de M08 EQ Power+, de krachtbron waarmee het dit seizoen racet, de krachtigste motor is die het ooit heeft geproduceerd. Deze power unit laat de V10-motor achter zich, ondanks dat het beduidend minder brandstof nodig heeft. Ter vergelijking: anno 2017 heeft een coureur per race de beschikking over maximaal 105 kilogram brandstof, waar in het V10-tijdperk soms het dubbele werd verbruikt in een wedstrijd.