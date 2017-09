Verstappen: "Verbeterde brandstof kan extra pk's geven"

21:55 – Een update van ExxonMobil kan Daniel Ricciardo en Max Verstappen dit weekend iets vooruit helpen in de Grand Prix van Singapore. De brandstofpartner van Red Bull Racing neemt verbeterde brandstof mee, zo laat Verstappen aan de vooravond van het evenement in de verlichte straten van Marina Bay weten.



"We hebben dit weekend een aantal updates voor de auto en ook op motorisch gebied: we gebruiken verbeterde brandstof en daar ben ik erg blij mee. Dat kan ons iets meer pk's geven, zodat we de andere auto's beter kunnen volgen, als we niet vooraan liggen. Maar hopelijk liggen we voorop, dat zou zelfs nog beter zijn! Dan hoeven we ook niet in te halen", zegt Verstappen op zijn persoonlijke website.



"Het inhalen is altijd iets moeilijker op stratencircuits zoals Singapore, vanwege de kortere rechte stukken en de vele bochten", legt Verstappen uit. "Gewoonlijk maken we hier vanwege de warmte meer pitstops, hopelijk doen we er twee of drie. Met de mogelijkheid van een safety car-situatie moeten we rekening houden met verschillende strategieën. Er kan van alles gebeuren."