Weekendschema: hoe laat zijn welke races en kwalificaties?

14 september 2017 – Het Europese deel van het seizoen zit erop, de titelstrijd in de Formule 1 gaat dit weekend verder in de verlichte straten van Marina Bay in Singapore. Na zijn zeges op Spa en Monza heeft Lewis Hamilton de koppositie in de WK-stand overgenomen van Sebastian Vettel. Het verschil tussen de twee is drie punten, maar de Singaporese omloop lijkt de Ferrari van Vettel beter te liggen dan de Mercedes van Hamilton.



In de Verenigde Staten valt de beslissing in het gevecht om het kampioenschap in de IndyCar dit weekeinde al. Op de Sonoma Raceway begint Josef Newgarden als leider in het klassement, maar de concurrentie is nog absoluut niet afgeschud. Zijn voorsprong op Scott Dixon bedraagt drie punten, daarnaast maken ook Helio Castroneves (22 punten achterstand), regerend kampioen Simon Pagenaud (-34), Will Power (-68) en zelfs Alexander Rossi (-84) nog kans op de titel.



Wie de ontknoping van het IndyCar-seizoen wil zien, moet wel wat nachtrust opofferen. De race begint in de nacht van zondag op maandag om 00.40 uur Nederlandse tijd. De Formule 1-wedstrijd start 'gewoon' om 14.00 uur Nederlandse tijd, aangezien er in de Singaporese avond wordt gereden. Verder rijdt de World Series Formule V8 3.5 dit weekeinde op het Circuit of the Americas.



Donderdag 14 september

Vrijdag 15 september

Zaterdag 16 september

Zondag 17 september

Maandag 18 september

16.55-17.45 uur: Formule V8 3.5- eerste vrije training20.45-21.35 uur: Formule V8 3.5- tweede vrije training01.15-01.45 uur: Formule V8 3.5- eerste kwalificatie10.30-12.00 uur: Formule 1- eerste vrije training14.30-16.00 uur: Formule 1- tweede vrije training18.15-18.45 uur: Formule V8 3.5- tweede kwalificatie19.00-19.45 uur: IndyCar- eerste vrije training23.15-23.59 uur: IndyCar- tweede vrije training23.25 uur: Formule V8 3.5- race 112.00-13.00 uur: Formule 1- derde vrije training15.00-16.00 uur: Formule 1- kwalificatie17.00 uur: Formule V8 3.5- race 220.00-20.45 uur: IndyCar- derde vrije training00.30-01.45 uur: IndyCar- kwalificatie14.00 uur: Formule 1- race20.30-21.00 uur: IndyCar- warm-up00.40 uur: IndyCar- raceHet overzicht bevat louter de Nederlandse tijden en de raceklassen die op GPUpdate.net te volgen zijn.