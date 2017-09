Gridpenalty blijft Vandoorne bespaard in Singapore

13:09 – Honda heeft het probleem waarmee Stoffel Vandoorne twee weken geleden uitviel in de Grand Prix van Italië kunnen verhelpen zonder dat de coureur dit weekend in Singapore een gridstraf hoeft te ondergaan.



Vanwege een probleem met de MGU-K verloor Vandoorne op Monza aan het einde van de kwalificatie vermogen. McLaren-Honda had de issue naar eigen zeggen straffeloos kunnen oplossen, maar koos ervoor de Belg gelijk te voorzien van meerdere nieuwe power unit-elementen, met een gridpenalty tot gevolg. In de race viel Vandoorne uit met hetzelfde euvel, desondanks blijft hem in Singapore een gridstraf bespaard. Gezien de lay-out van het Marina Bay Street Circuit heeft de GP2-kampioen van 2015 dit weekeinde een goede kans op punten.



Een woordvoerster van Honda liet op de donderdag van het Singaporese Grand Prix-weekend weten dat Vandoorne, net als teamgenoot Fernando Alonso, met de Spec 3.7 zal rijden in Marina Bay.