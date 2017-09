Verstappen over Honda-geruchten: "Ben er relaxed onder"

14:50 – Er kan weer een aflevering worden toegevoegd aan de soap over de motoren in de Formule 1. Verschillende media melden donderdag dat Renault het eind 2018 aflopende contract met Red Bull Racing niet wil verlengen. In dat geval zou de werkgever van Daniel Ricciardo en Max Verstappen per 2019 verder gaan met Honda-motoren. Verstappen maakt zich niet druk over alle verhalen.



Het is de verwachting dat dit weekend, rond de Grand Prix van Singapore, officieel bekend wordt gemaakt dat Toro Rosso en McLaren per 2018 van power units ruilen: McLaren gaat van de Honda-krachtbron naar Renault-power, Toro Rosso bewandelt de omgekeerde weg. "Of ik de hele soap heb gevolgd? Niet echt, nee. Dat hoeft eigenlijk ook niet", zei Verstappen donderdag op het Marina Bay Street Circuit tegen de verzamelde media, waaronder GPUpdate.net.



Mocht Red Bull in 2019 daadwerkelijk Honda-motoren in het achteronder krijgen, dan kan dit natuurlijk ook invloed hebben op de toekomst van Verstappen. De 19-jarige Nederlander wil echter niet te ver vooruitkijken. "Ik ben er relaxed over, aan het einde van de rit ben ik niet degene die de beslissingen neemt", reageerde hij nuchter. "Ik weet dat we volgend jaar met Renault-motoren rijden. We zullen zien wat er daarna gebeurt."



"Ik moet eerst zien wat ik zelf ga doen in 2019. Ik wil me eerst focussen op het begin van 2018, kijken hoe competitief we dan zijn", vervolgde Verstappen. In hoeverre een breuk met Renault een aderlating kan zijn voor Red Bull, weet de enkelvoudig Grand Prix-winnaar niet. "Dat weet je nooit. Misschien is Honda volgend jaar wel heel competitief. Maar ik weet niet wat er over de toekomst wordt besloten, dat is afwachten. Ik maak me er niet heel druk over."



Red Bull-teambaas Christian Horner liet eerder doorschemeren dat Verstappen vastligt tot en met het seizoen 2019. "Ik praat liever niet over contracten. Daarom wil ik eerst het begin van 2018 afwachten", luidde zijn antwoord. Op de vraag of hij al aanbiedingen heeft voor 2019, reageerde Verstappen gevat: "Ik kan in de supermarkt gaan werken, of in een kleding- of fietsenwinkel, waar ik mijn eigen fietsen zou kunnen maken."