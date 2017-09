F1 in Frankrijk deels op open net; strategie wordt zichtbaar

16:18 – In Frankrijk is de Formule 1 volgend jaar weer deels op het open net te zien. De commerciële zender TF1 mag in 2018 vier races, waaronder de Franse Grand Prix, live uitzenden. De rest van de wedstrijden wordt in samenvatting in de huiskamers gebracht. Daarmee wordt de televisiestrategie van de nieuwe F1-eigenaar Liberty Media zichtbaar.



Liberty Media streeft ernaar dat, naast het feit dat alle sessies via een betaalzender zijn te volgen, een deel van de wedstrijden op het open net te zien is. Dit zodat nieuwe fans bereikt kunnen worden. Wat deze strategie voor Nederland gaat betekenen, is nog niet duidelijk. In ons land heeft Ziggo Sport tot en met 2018 de exclusieve uitzendrechten in handen. Alle sessies worden uitgezonden op betaalzender Ziggo Sport Totaal. De kwalificaties en races zijn ook te zien via Ziggo Sport, dat gratis voor alle Ziggo-kijkers is te ontvangen.



Tot en met 2012 waren in Frankrijk alle Formule 1-races op het open net te volgen bij TF1, daarna verdween de hoogste autosportklasse in haar geheel achter de betaalmuur bij Canal+. Laatstgenoemde partij heeft nog tot en met 2020 de liverechten voor alle sessies in bezit, maar dankzij de nieuwe deal van TF1 kunnen de Fransen vanaf volgend jaar tot en met 2020 ook weer gratis naar F1-beelden kijken. TF1 gaat de Grands Prix van Monaco en Frankrijk sowieso live uitzenden, de rest van het uitzendschema wordt later ingevuld.



Volgend jaar wordt er, op Paul Ricard, voor het eerst sinds 2008 weer een Franse Grand Prix gehouden. Volgens de mediawet in Frankrijk moet een GP in eigen land altijd op het open net te zien zijn. Op initiatief van het Europees Parlement heeft elk land een eigen lijst opgesteld met evenementen die in het kader van het maatschappelijk belang gratis te bekijken moeten zijn. In Nederland staat onder meer de TT van Assen op die lijst.