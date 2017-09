In quotes: motorroulette komt ten einde in Singapore

13:43 – Met de officiële bevestiging dat McLaren vanaf 2018 gaat samenwerken met Renault en dat Toro Rosso het contract met Honda overneemt is de motorroulette die de Formule 1 een tijdje in de greep hield, ten einde gekomen. Als klap op de vuurpijl vertrekt Carlos Sainz op huurbasis naar Renault: de Spanjaard blijft bij Red Bull onder contract, maar rijdt volgend jaar in het geelzwart van de Franse stal. GPUpdate.net zet de reacties van de hoofdrolspelers onder elkaar.



Zak Brown (McLaren, teambaas): "De aankondigingen van vrijdag geven ons de stabiliteit om te werken aan het chassis en het technische programma voor 2018. Als organisatie heeft McLaren altijd extreem hard gewerkt om de samenwerking met technische partners te waarborgen. We zijn ervan overtuigd dat we van waarde kunnen zijn voor Renault Sport Racing, als we samenwerken om de bestaande krachtbron om te bouwen tot een racewinnaar."



Sjeik Mohammed (McLaren Group, voorzitter): "Renault heeft, evenals McLaren, Formule 1 in haar DNA zitten. Het heeft de turbomotor geïntroduceerd in 1977, won talrijke Grands Prix en is een constante pionier geweest op het gebied van nieuwe technologieën. De samenwerking tussen beide partijen is een nieuw hoofdstuk in het verhaal van McLaren - we kunnen niet wachten om van start te gaan."



Jérôme Stoll (Renault, president sportafdeling): "Dit is een strategische beslissing voor Renault. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat er samengewerkt zal worden met McLaren, een organisatie met een rijke historie. We weten dat McLaren ons flink zal pushen en de competitie op de baan zal ons allen ten goede komen.



Cyril Abiteboul (Renault, teambaas): "Deze samenwerking is perfect in lijn met onze middenlange termijnvisie waarin we in 2020 weer races willen winnen. We zien er naar uit om het Renault-logo volgend jaar op de McLaren te plakken; het is een inspirerend team met twee getalenteerde rijders."



Carlos Sainz (Toro Rosso, coureur): "Ik wil Red Bull bedanken voor de mogelijkheid om op huurbasis naar Renault te gaan. Ik ga mijn uiterste best doen om dit weekend de punten binnen te halen voor mijn huidige werkgever Toro Rosso."



Takahiro Hachigo (Honda Motor Company, president): "Toro Rosso is een ervaren team met een jeugdige uitstraling, het heeft een geschiedenis wat betreft het opleiden van toekomstige sterren. Iedereen bij Honda kijkt uit naar de samenwerking met Toro Rosso, ik wil Liberty Media en de FIA graag bedanken voor hun bijdrage."