Carey: "Belangrijk om Honda in Formule 1 te houden"

10:10 – Gisteren ging de kogel door de kerk en begon de motorcarrousel op volle toeren te draaien. McLaren wordt verlost van Honda, terwijl Toro Rosso voor volgend jaar juist met het Japanse bedrijf in zee gaat. Door deze verschuivingen blijft Honda voor de Formule 1 in elk geval behouden. Dit tot grote vreugde van Chase Carey, de commerciële baas van de Formule 1. Hij acht het van groot belang om de Japanse motorleverancier binnenboord te houden.



"We zijn erg blij dat de teams en leveranciers er in deze intensieve en complexe onderhandelingen zijn uitgekomen. Deze uiteindelijke overeenkomsten leiden volgens mij tot tevredenheid bij alle betrokken partijen", analyseert Carey de situatie. "Het is voor ons erg belangrijk dat Honda de komende jaren in de Formule 1 actief blijft. Het bedrijf is toch één van de grootste motorproducenten ter wereld en heeft bovendien een belangrijke rol in de geschiedenis van de sport gespeeld."



Ondanks deze vreugde na afloop van het hele proces, beseft Carey dat de onderhandelingen vaak moeizaam verliepen en dat deze uitkomst absoluut niet vanzelf tot stand kwam. Zo werd Sauber lange tijd als tweede partner aan Honda gelinkt, maar werd de deal uiteindelijk nog afgeblazen. "Iedereen moest zich gewoon openstellen voor verschillende partijen. Zo hebben we uiteindelijk toch geprobeerd de beste oplossing voor iedereen te vinden", aldus Carey.



De commerciële man in de Formule 1 wil 'zijn' sport sowieso in de komende jaren sowieso verder vooruit brengen, al liet hij over concrete plannen nog verdacht weinig los. "We kijken er naar uit om onze sport samen met de teams en de motorleveranciers aantrekkelijker en spectaculairder te maken voor fans wereldwijd", luidt de crypische omschrijving van de opvolger van Bernie Ecclestone.