Hamilton slechts vijfde: "Alles uit mijn wagen geperst"

16:49 – Na de derde vrije training leek Lewis Hamilton zich niet al teveel zorgen te hoeven maken. Goed, de Brit eindigde niet bovenaan, maar de Red Bull van Max Verstappen en de Ferrari van Sebastian Vettel waren niet al te ver weg. Een paar uur later veranderde het humeur van de leider van het wereldkampioenschap, toen hij zichzelf na de kwalificatie slechts op P5 terugvond.



"We wisten dat het hier lastig zou gaan worden, we hebben hier nog geen makkelijk jaar gehad", erkent Hamilton na afloop van de allesbepalende tijdtraining voor de camera's van Sky Sports. "Ik had niet verwacht dat Ferrari zo sterk zou zijn, ik dacht dat de Red Bulls even snel konden gaan als hen", analyseert de Brit vervolgens de uitslag van de kwalificatie. Titelrivaal Vettel was uiteindelijk degene die met de pole aan de haal ging: Verstappen en Daniel Ricciardo sloten achter de Duitser aan op de plaatsen twee en drie.



"We blijven echter wel hoopvol", vervolgt Hamilton, die benadrukt het maximale uit zijn bolide te hebben geperst. "Ik heb alles uit de wagen gehaald, echt alles. Natuurlijk is dit niet de best denkbare baan qua inhaalmogelijkheden, het is normaliter een lange trein hier. We krijgen bij de start een kans, strategisch hebben we een kans en er is natuurlijk een mogelijkheid dat er een Safety Car komt. Het is een marathon in Singapore, geen sprintje", besluit de Mercedes-coureur.