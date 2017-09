Ricciardo baalt: "Dacht echt dat ik pole kon pakken"

18:18 – Daniel Ricciardo was in de beide vrijdagtrainingen de snelste, maar in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore was P3 zaterdag zijn deel. Nadat zijn teamgenoot Max Verstappen de rapste was in FP3, Q1 en Q2 ging de pole uiteindelijk naar Sebastian Vettel. Verstappen eindigde als tweede. Ricciardo baalt van zijn derde startpositie.



"Ik dacht echt dat ik de pole kon pakken, dus eerlijk gezegd ben ik een beetje teleurgesteld", aldus Ricciardo. "De laatste ronde van Seb was heel goed, daar konden wij niet tegenop. Het lijkt erop dat hij de meeste tijdwinst in de eerste sector heeft geboekt. Ik heb geen idee wat we zelf nog beter hadden kunnen doen."



Ricciardo heeft nog wel vertrouwen voor de race van zondag. "Als we een goede start hebben, dan kunnen we hem via onze strategie onder druk zetten", blikt de Australiër vooruit. "Ik denk dat we nog steeds een goede kans hebben om deze race te winnen. Ik hou van stratencircuits en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, zoals het kussen van de muur etc. Voor mijn gevoel kan ik dat twee uur lang ronde na ronde doen en toch mijn concentratie behouden. Ik wil deze race echt winnen, hopelijk wordt die honger morgen gestild."