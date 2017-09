Vandoorne had 'min of meer verwacht' top tien te halen

18:28 – Voor de derde keer in zijn Formule 1-carrière kwalificeerde Stoffel Vandoorne zich op de negende plaats. De 25-jarige Belg kwam in het allesbepalende slotsegment in Singapore twee tienden tekort op McLaren-teamgenoot Fernando Alonso, maar wist Carlos Sainz wel achter zich te houden. Vandoorne is tevreden, maar heeft het idee dat er wellicht meer in had gezeten.



"Het was min of meer de verwachting om met twee wagens in Q3 te eindigen, dus dat is geslaagd. We zaten er in het eerste en het tweede kwalificatiesegment goed bij, maar wellicht dat we dat laatste kleine beetje misten in het laatste bedrijf", analyseert de GP2-kampioen van 2015. "Desalniettemin is het een goede prestatie van het gehele team. De kwalificatie van zaterdag is een goede uitgangspositie, maar het draait natuurlijk om de race. Ik zou kunnen hopen op een paar Safety Car-fasen, maar ik denk dat we het weekend hoe dan ook sterk kunnen besluiten."



Vandoorne scoorde dit seizoen precies één punt: hij deed dat door tijdens de Grand Prix van Hongarije als tiende over de eindstreep te komen. Teammaat Alonso wist tot dusver tien punten binnen te halen, de Spanjaard werd zesde in Hongarije na al eens negende te zijn geworden in Azerbeidzjan.