Voorlaatste startrij voor Williams: "Tempo was er niet"

9:00 – Voor Williams is de zaterdag in Singapore uitgelopen op een fiasco. Felipe Massa en Lance Stroll konden in de kwalificatie op het Marina Bay Street Circuit al na Q1 uitstappen. Ze werden respectievelijk zeventiende en achttiende, waardoor ze zondag voor de race de laatste startrij delen. Zowel Massa en Stroll reed niet foutloos in de verlichte straten in Singapore.



"Eerlijk gezegd was dit een heel frustrerende dag", aldus Massa, die in zijn eerste run de muur raakte. "Ik had een groot overstuur-moment, kwam in aanraking met de muur en liep een lekke band op. Ik had geluk dat het in de laatste bocht gebeurde, voor de ingang van de pitstraat. Ik kwam binnen om banden te wisselen en ben daarna weer naar buiten gegaan."



Ook in zijn tweede run worstelde Massa met de Williams FW40. "Helaas had ik in de laatste bocht veel overstuur. Dat heeft me een halve seconde en de kans op een plek in Q2 gekost", mopperde de Braziliaan. "Ik ben heel teleurgesteld over deze dag, want Q2 was haalbaar geweest. Deze fouten zijn frustrerend en het gaat al het hele weekend niet goed. We gaan zondag alles proberen om er hopelijk een betere dag van te maken."



Massa was zeven tienden van een seconde sneller dan Stroll. "Ik heb niet alles uit mezelf gehaald en daarom ben ik niet blij met de kwalificatie en mezelf", vulde de jonge Canadees aan. "Ik had verwacht dat er meer grip zou zijn. Daardoor blokkeerde ik en raakte ik de muur. Het was een lastige sessie. Ik moest veel risico's nemen om Q2 te halen, maar in plaats daarvan ging het de verkeerde kant op."



"De omstandigheden op de baan veranderden zoveel. Het was heel anders in vergelijking met de eerdere trainingen dit weekeinde. We hebben het gewoon verkeerd gedaan, al is de wagen hier ook niet zo goed", ging Stroll verder. Twee weken geleden stond hij op Monza nog op de eerste startrij. "Het is frustrerend om van de voorkant naar de achterkant te gaan. We hadden hoop om Q2 te halen, maar het tempo was er gewoon niet."