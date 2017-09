Hülkenberg op P7: "Uitstekend pakket voor dit weekend"

12:17 – Ook in de straten van Marina Bay perste Nico Hülkenberg zaterdag het maximale uit zijn Renault R.S. 17. De Duitser kwalificeerde zich, achter de coureurs van Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes, als zevende voor de Grand Prix van Singapore. Zijn teamgenoot Jolyon Palmer besloot de kwalificatie als elfde.



"We hebben een uitstekend pakket voor dit weekend. Ik had in de kwalificatie een leuk gevecht met de McLarens. Zij hadden tot de laatste ronde de overhand, maar daarna slaagde ik erin er een heel goede ronde uit te persen", aldus Hülkenberg, die Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne op de valreep passeerde in de tijdenlijst. "Ik ben ontzettend blij met mijn zevende plek, het team heeft goed werk verricht. We weten dat de Grand Prix van Singapore onvoorspelbaar is. Er kan van alles gebeuren. Je moet er klaar voor zijn en de hele race op je tenen lopen."



"Het zag er goed uit in Q2, maar de achterbanden werden in de laatste run te heet. Daardoor verloor ik veel tijd en kon ik me niet meer verbeteren", vult Palmer aan. "Ik ben echter niet heel ontevreden met mijn elfde plek. We mogen nu wel op verse banden starten en we bevinden ons in een goede positie om punten te scoren."