Nulscore Vettel na startincident: "Dit is heel erg zuur"

15:04 – Hij mocht de Grand Prix van Singapore aanvangen vanaf de voorste startpositie en doordat titelrivaal Lewis Hamilton in de kwalificatie op het Marina Bay Street Circuit niet verder was gekomen dan P5, leek de weg vrij voor Sebastian Vettel om een slag te slaan in de veertiende wedstrijd van 2017. Het verkleinen van het gat in het WK of het overnemen van de koppositie in de tussenstand zat er echter niet in voor de Duitser: hij viel uit.



Vettel was redelijk weggekomen bij de start, waar Ferrari-teammaat Kimi Räikkönen vanaf P4 zijn bolide naast de als tweede vertrokken Max Verstappen wist te plaatsen. Het eindigde in tranen voor het drietal: waar Vettel naar binnen kruiste, raakten Räikkönen en Verstappen elkaar. "Ik weet niet wat er gebeurde, ik had een redelijke start. Ik ging naar links om Max af te houden, maar vervolgens zag ik Kimi's wagen naast me", blikt Vettel terug. "Ik weet het niet precies. Na bocht drie spinde ik, er was iets kapot aan de wagen en ik verloor waterdruk. Een uitvalbeurt was sowieso niet af te wenden."



Aangezien concurrent Hamilton niets te maken had met het incident en zelfs de leiding in de race over wist te nemen, is het mogelijk dat Vettel grote schade oploopt in de strijd om het kampioenschap. "Het helpt niet, maar er zijn nog genoeg races te gaan. We kunnen niets veranderen aan dit resultaat en het is zuur, maar het is nu eenmaal zo."



Volg de Grand Prix van Singapore via ons liveverslag!