Horner: "Schuld van Max? Laat dan je ogen nakijken"

16:55 – Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner valt Max Verstappen helemaal niets te verwijten bij de startcrash in de Grand Prix van Singapore. De 19-jarige Nederlander kon al na één bocht uitstappen, nadat hij klem was komen te zitten tussen de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen.



"Als je de beelden bekijkt, hoe kan je dan in vredesnaam Max de schuld geven? Ik heb geen idee...", reageerde Horner bij Sky Sports. "Je kan zien dat Sebastian vrij agressief naar links stuurde, Kimi kwam naar rechts en Max kon niet verdwijnen. Hij ging in een rechte lijn en voor hem is het gewoon ontzettend ongelukkig om op deze manier te worden uitgeschakeld."



"Seb kwam naar links en bleef maar afknijpen", vervolgde Horner. "Als er op deze manier drie auto's door een bocht gaan, dan gebeuren deze dingen. Dat is racen. Max kon gewoon niet verdwijnen. Seb kon waarschijnlijk niet zien dat Kimi aan de andere kant van Max reed. Hij was agressief voor Max en Kimi was dat aan de andere kant ook. Dan is dit het resultaat. Iedereen die Max de schuld geeft, moet zijn ogen laten nakijken."



Daniel Ricciardo redde met een tweede plaats toch nog de dag voor Red Bull Racing. Volgens Horner had de Australiër wel te maken met een versnellingsbakprobleem, wat invloed had op zijn tempo. Ricciardo eindigde op 4,5 seconde van racewinnaar Lewis Hamilton.