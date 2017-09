Sainz door het dolle met P4: "Het was een topweekend"

16:57 – Zijn start was niet geweldig, maar na twee uren racen door de straten van Singapore vond Carlos Sainz zichzelf terug op de vierde positie. De 23-jarige Spanjaard, om wie de afgelopen week veel te doen was, beloonde Toro Rosso zodoende met twaalf waardevolle punten. Het was eveneens het beste resultaat dat Sainz wist te scoren in drie seizoenen in de Formule 1.



"Na de start had ik een aantal posities verloren", vertelt Sainz tegenover de camera's van Sky Sports. "Ik besloot alles te gaan geven en merkte dat ik op dezelfde strategie stond als Lewis Hamilton, die ook voor een éénstopper ging. Het was net zoals in China, waar we eveneens een alternatieve strategie doorvoerden. Ik heb het weten te halen tot het einde, al ging het niet van harte op de supersofts."



Sainz, die volgend jaar in het geelzwart van Renault te bewonderen is, zou volgens de geruchten al voor de Grand Prix van Maleisië overstappen. De Spanjaard spreekt dit tegen, al laat hij merken dat er binnen het team gepraat is over de mogelijkheid. "Ik denk niet dat dit mijn laatste race voor Toro Rosso is geweest, al zou het natuurlijk een prachtige afsluiter zijn. Voorafgaand aan dit weekend hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gezegd 'laten we er het beste van gaan maken'. Ik heb veel steun gehad aan mijn teamleden, die mij de overstap naar Renault gunnen. Ik was vanaf de eerste training af aan zeer gemotiveerd en het is uiteindelijk een topweekend geworden."



Toro Rosso heeft door de score van Sainz een behoorlijke inhaalslag gemaakt: waar de Italiaanse stal voor aanvang van de Singaporese race nog vijftien punten achterstand had op Williams, is dat gat geslonken naar zeven stuks. Voor de formatie uit Grove wist Lance Stroll vier punten uit het vuur te slepen: de Canadees werd achtste.