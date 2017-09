Hülkenberg even op P3, maar pakt toch negatief record

10:53 – Even leek het erop dat hij het zou voorkomen, maar Nico Hülkenberg is nu toch alleen houder van een twijfelachtig record in de Formule 1. De Duitser viel zondag in Singapore uit met een technisch probleem en bleef daardoor ook in zijn 129ste Grand Prix verstoken van een podiumplaats, iets dat tot dusver nog niemand was overkomen in de hoogste autosportklasse. Hülkenberg neemt het record over van Adrian Sutil.



Door alle chaos in de eerste ronde schoof Hülkenberg vanaf de zevende startplaats op naar P3. Door een tactische fout van zijn team - Renault haalde de coureur achteraf gezien een ronde te laat naar binnen gedurende de safety car-situatie die nodig was na de crash van Daniil Kvyat - viel de Duitser terug naar P5. Uiteindelijk haalde hij de finish helemaal niet, omdat zijn R.S. 17 hem in de steek liet.



"Dit was een heel teleurstellende race", aldus Hülkenberg. "Je steekt er het hele weekend heel veel arbeid in en dan gebeuren deze dingen. Dat is niet fijn, maar dit is een mechanische sport en ook een teamsport. Helaas hadden we wat technische problemen met de motor en moesten we uitvallen."



Renault Sport-directeur Cyril Abiteboul geeft verdere uitleg: "We willen onze excuses aanbieden aan Nico. We hadden een olielek, waardoor zijn wagen in het eerste deel van de race tempo verloor. Tijdens een langere pitstop hebben we geprobeerd dat te verhelpen, maar ondanks onze inspanningen en geweldig teamwork van iedereen zou zijn wagen de finish niet hebben bereikt. Daarom zijn we uit voorzorg uitgevallen."



In de andere Renault reed Jolyon Palmer naar P6, waarmee hij zijn eerste punten van het jaar pakte. "Ondanks de omstandigheden, waarin een foutje zo was gemaakt, heeft hij foutloos gereden", looft Abiteboul de Brit, van wie twee dagen voor de race bekend werd dat hij volgend jaar plaats moet maken voor Carlos Sainz. "Jolyon heeft het team omhoog geholpen in de WK-stand. We staan nu zevende en zijn dichter bij ons doel, vijfde worden, gekomen. De laatste races liggen onze auto's goed en ons doel blijft dus hetzelfde." Renault heeft zeventien punten minder dan nummer vijf Williams.