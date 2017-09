Haas pakt toch twee punten in moeizaam weekend

12:32 – Op de vrijdag en zaterdag van het Grand Prix-weekend in Singapore kon Haas F1 geen indruk maken. Desondanks heeft het Amerikaanse team twee punten overgehouden aan het tripje naar de Aziatische stadstaat. Romain Grosjean werd negende na een chaotische race op het Marina Bay Street Circuit. In de andere VF-17 viel Kevin Magnussen uit met een MGU-K-probleem.



"Ik ben heel blij voor iedereen van ons team, zeker na het moeizame weekend waarin we wisten dat we niet echt het tempo hadden", aldus Grosjean. De Fransman startte op de intermediates en wisselde in de 27ste ronde naar slicks. "De keuze om op inters te starten was moedig. In het begin was het listig." De helft van het veld startte op de full wets, maar wisselde later alsnog naar inters. "Die band was de juiste keuze en dus was ik blij met mijn beslissing."



"Misschien zijn we wel een ronde te laat naar de slicks gegaan", stelt Grosjean. Magnussen kwam al in de 24ste ronde binnen om zijn inters in te ruilen voor ultrasofts. In zijn eerste ronde op het paars gemarkeerde rubber was de Deen meteen twee seconden sneller dan zijn Franse collega. "Dat heeft Kevin beter gedaan dan ik", vervolgt Grosjean, die op anderhalve seconde van Lance Stroll negende werd. "Hij (Stroll, red.) raakte één keer de muur en ik dacht dat het erop zat voor hem, maar de touché was niet hard genoeg voor schade. Hij bleef dus rijden en maakte daarna geen fouten meer. Mentaal was het een zware race. De omstandigheden waren in het begin verschrikkelijk. Je kon niets zien. Ik ben heel blij dat we hier punten hebben gepakt."



Magnussen lag na zijn vroege wissel naar slicks kortstondig tiende, maar op het moment dat hij uitviel, was hij al buiten de punten gevallen. "Ik baal er behoorlijk van dat ik de finishvlag niet heb gezien", treurt de Deen. "Dit is heel frustrerend, maar dit kan soms gebeuren." Magnussen maakt de wedstrijdleiding tot slot een compliment. "De omstandigheden waren uitdagend, maar het is mooi voor de Formule 1 dat ze ons hebben laten racen en dat ze ons niet achter de safety car hebben laten starten", besluit hij.