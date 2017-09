Webber: "Lijkt alsof Vettel soms vergeet waar hij rijdt"

14:13 – Negenvoudig Grand Prix-winnaar Mark Webber (41), die tegenwoordig dienst doet als analyticus voor het Britse Channel 4, is van mening dat oud-teamgenoot Sebastian Vettel hoofdzakelijk schuldig is aan de startcrash, die zondag in Singapore zowel de Duitser als Max Verstappen en Kimi Räikkönen uitschakelde. "Het is Seb wel vaker overkomen dat hij niet weet waar de achterkant van zijn wagen is."



Webber, in het verleden vijf seizoenen lang collega van Vettel bij Red Bull Racing, was niet mild voor zijn voormalig stalmaat. "Er is absoluut geen mogelijkheid dat Sebastian kon weten dat Kimi een dusdanige wereldstart had gemaakt, dus hij focust zich op Max", spreekt de Australiër voor de camera van zijn huidige werkgever. "Van de drie rijders maakte Kimi de beste start en plotseling is er de schokkende timing van gebeurtenissen waarop het drietal elkaar raakt."



Wanneer er wordt gerefereerd aan een incident uit het verleden, waarbij Vettel en Webber elkaar raakten terwijl ze in Turkije om de leiding knokten (2010), trekt Webber van leer. "Het is moeilijk te vergelijken omdat wij destijds op volle snelheid reden, we gingen harder dan 310 kilometer per uur. Maar ik denk dat Seb soms vergeet waar de achterkant van zijn wagen is, hij heeft iets meer ruimte nodig om er compleet langs te komen." Lachend vervolgt Webber: "En wederom was Lewis Hamilton de spekkoper!" Zeven jaar geleden won Hamilton de race op Istanbul Park, nadat Vettel zichzelf had uitgeschakeld door Webber te toucheren. De Australiër ging aan kop met zijn Duitse stalmaat in de spiegels, toen het tweetal met elkaar in aanraking kwam. Webber kon zijn weg vervolgen en werd uiteindelijk nog derde: aan het eind van het jaar was het overigens Vettel die te elfer ure met de wereldtitel aan de haal ging.



Over de rol van Max Verstappen is Webber ook uitgesproken: "Max treft geen blaam, hij is compleet onschuldig, absoluut. Seb heeft alles gedaan om zijn linkerkant te beschermen en Kimi betaalde de prijs voor een wereldstart. Het heeft de race al met al geen goed gedaan." Dat de coureurs de hand niet in eigen boezem willen steken, stelt Webber nog het meest teleur. "Het is een grap, het is dan allemaal al gedaan. Seb gaat hier met de staart tussen de benen weg, Ferrari noteert een nulscore en Max heeft geen punten. Ik snap dat ze allemaal koken van woede, maar ze moeten even tijd nemen om de slowmotion-beelden te bestuderen."



Webber kwam in zijn twaalf seizoenen zoals gezegd tot negen Grand Prix-zeges, dertienmaal vertrok de publiekslieveling vanaf poleposition. Driemaal besloot Webber het kampioenschap op de derde plaats: in 2010 was de 41-jarige bijzonder dichtbij de titel, die hij uiteindelijk in de slotrace op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi verspeelde.