Kvyat blijft in schaduw Sainz: "Baal van gemiste kans"

9:36 – Waar teammaat Calos Sainz schitterde en met P4 het beste resultaat uit zijn loopbaan binnensleepte, verzoop Daniil Kvyvat andermaal in het Singaporese waterbal. Hij overleefde de hectische openingsfase nog wel, maar parkeerde zijn Scuderia Toro Rosso even later eigenhandig in de muur. "Ik haalde Magnussen in en meteen daarna blokkeerde ik mijn linkervoorwiel, waardoor ik zo rechtdoor de muur in schoot."



Met deze kostbare fout zag de Rus een gouden kans op punten in rook op gaan. Waar Sainz de regen juist aangreep om de tekortkomingen van zijn bolide te maskeren, liet Kvyat wederom een uitgelezen kans op punten liggen. "Het is eigenlijk doodzonde", beseft hij na afloop. "Jammer genoeg maakte ik vandaag één foutje en daardoor loop ik hier meteen een goede kans op een mooi resultaat mis."



De vijfde uitvalbeurt van het seizoen betekent dat de Rus op slechts vier WK-punten blijft steken, terwijl Sainz er na enkele moeilijke weekenden toch al 48 bij elkaar heeft gesprokkeld. Ondanks deze grote onderlinge verschillen put teambaas Franz Tost in elk geval wel moed uit het resultaat van zijn Spaanse pupil. "We hebben het hier als team gewoon heel goed gedaan. Hierdoor reizen we allemaal wel zeer positief gestemd af naar de volgende Grand Prix in Maleisië."