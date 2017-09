Ferrari en Red Bull met agressieve bandenkeuze Maleisië

12:41 – Pirelli heeft de bandenkeuze voor Maleisië bekendgemaakt. De agressieve selectie van Ferrari en Red Bull, zeker in vegelijking met Mercedes, springt hierbij het meest in het oog. Zowe Sebastian Vettel als ook Kimi Räikkönen en Max Verstappen reizen met maar liefst negen setjes supersoft af naar Sepang. Mercedes-piloten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben tijdens het komende raceweekend 'slechs' zeven setjes met de rode wangen ter beschikking.



Bandenlevarancier Pirelli neemt de medium, soft en supersoft compound mee naar de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap der Formule 1 op het circuit van Sepang. Hiermee kiezen ze in Maleisië voor deze selectie als in China, Bahrain, Azerbaijan, Groot-Brittannië, Hongarije en Italië. Zoals gewoonlijk zijn de coureurs vrij om tien van de dertien beschikbare sets naar eigen wens te kiezen.



Verstappen kiest daarbij eenmaal voor de medium band, drie keer de soft en negen setjes supersoft. Ploegmaat Daniel Ricciardo doet het in Sepang met één setje minder supersofts, waardoor hij weer vier maal de soft band ter beschikking heeft. Van de topteams is Mercedes het meest conservatief. Bottas spant in dat opzicht de kroon, door als één van de weinigen zelfs twee setjes van de medium compound mee te nemen.