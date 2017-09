Boullier: "Vandoorne heeft maximale uit auto gehaald"

17:29 – Na de langdurige motorroulette met McLaren en Honda in een prominente rol, viel er voor de Britse renstal afgelopen zondag eindelijk een bescheiden succesje te vieren. Stoffel Vandoorne bleef koel in een chaotische race en sloot zijn optreden in Singapore als zevende af. "Stoffel heeft een magnifieke zevende plek gescoord. Hij vocht de hele race en heeft zowel op de full wets, als ook op de itermediates en de slicks het maximale uit onze auto gehaald", sprak de Fransman na afloop lovend over zijn Belgische pupil.



Ondanks deze tevredenheid over de prestatie van Vandoorne, had er volgens Boullier nog wel meer ingezeten voor de Vlaming. "Ik denk dat de zesde plek ook wel haalbaar was, als hij ten minste niet werd opgehouden tijdens zijn tweede pitstop. Linksvoor liep het niet helemaal vlekkeloos, hetgeen hem kostbaar tijdverlies opleverde. Door dit oponthoud kon hij Jolyon Palmer uiteindelijk net niet meer pakken", analyseerde Boullier de race na afloop.



Bovendien kon het beste resultaat uit de carrière van Vandoorne de zure nasmaak van het uitvallen van Fernando Alonso niet volledig wegnemen. "Het was echt een ongelooflijk teleurstellende dag voor Fernando. Hij had een briljante start, maar werd in de eerste bocht meteen hard geraakt door de bolide van Verstappen. Doordat de impact behoorlijk heftig was, werd onder meer het bodywork en de vloer van de auto beschadigd."



Wonder boven wonder kon Alonso zijn weg in eerste instantie (na een volmaakte 360) nog vervolgen, al mocht het uiteindelijk wederom niet baten. "Toen ze achter de safety car reden, konden we de schade nog even snel opnemen. Maar toen hij eenmaal weer op racesnelheid reed, werd als snel duidelijk dat het gewoon niet meer ging. We moesten daarna helaas al snel opgeven", blikt Boullier terug op de alweer een uitvalbeurt voor de Spanjaard.



Doordat de oorzaak van de DNF ditmaal echter niet bij het team van McLaren zelf lag, keek Boullier al met al wel met een positief gevoel terug op het Singaporese weekend. "Dit was gewoon een goed optreden van het hele team. We zullen op snelle circuits als Maleisië misschien iets minder competatief zijn, maar dit herinnert ons er in geval aan dat we altijd kunnen toeslaan als de kans zich voordoet."