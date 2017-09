Aston Martin per 2018 hoofdsponsor van Red Bull Racing

10:41 – Sportwagenfabrikant Aston Martin intensiveert haar samenwerking met het team van Red Bull Racing: het Britse merk is vanaf komend seizoen hoofdsponsor van de stal waarvoor Daniel Ricciardo en Max Verstappen uitkomen, zo werd maandagochtend wereldkundig gemaakt.



Voor aanvang van het seizoen 2016 sloegen Aston Martin en Red Bull de handen al ineen: sindsdien is de autobouwer als sponsor aan het F1-team van de energiedrankjesgigant verbonden, de logo's van het bedrijf waren al zichtbaar op de RB12 en de RB13. Eveneens droegen Red Bull-medewerkers hun steentje bij aan de Aston Martin Valkyrie, de nieuwe supercar van het Britse bedrijf.



"Na een succesvol eerste jaar hebben we de banden met Aston Martin dit seizoen versterkt, om volgend jaar nog intensiever samen te werken", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner in een eerste reactie op de site van zijn werkgever. "We zullen volgend jaar als Aston Martin Red Bull Racing door het leven gaan."



Aston Martin-CEO Andy Palmer, recentelijk in het nieuws vanwege het uitspreken van de overweging om als motorleverancier toe te treden tot de koningsklasse van de autosport, noemde het een logische vervolgstap om als titelsponsor verder te gaan. "We genieten momenteel van het verbeterde merkbewustzijn van de fans die een gerevitaliseerde Formule 1 met zich meebrengt. De motordiscussie is ook interessant voor ons, maar alleen als de omstandigheden goed zijn. We gaan ons niet storten in een motoroorlog waarbij kosten nog moeite worden gespaard. Als de FIA een juiste omgeving weet te creëeren, kunnen we geïnteresseerd zijn."