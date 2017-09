Wolff: "Gevaar van resultaat Singapore is overschatting"

13:38 – Dat Lewis Hamilton de Grand Prix van Singapore wist te winnen was voor menigeen een verrassing: niet in de laatste plaats voor werkgever Mercedes, dat rekening had gehouden met een overwinning voor rivaal Ferrari. Toch was het de 32-jarige Brit die voor de zilverpijlen de grootste bokaal veroverde, Valtteri Bottas completeerde het Mercedes-feestje door als derde over de eindstreep te geraken.



"Het resultaat dat geboekt werd in Singapore kwam als een verrassing. Het gevaar van een dergelijk resultaat is dat je je eigen kracht verkeerd gaat inschatten", denkt Toto Wolff, teambaas van Mercedes. "Onze focus is, nadat we als eerste en derde over de meet kwamen, gelijk naar de pijnlijke momenten van het weekend verschoven. We hadden moeite met de longruns op vrijdag en kwamen snelheid tekort in de vliegende kwalificatieronde."



"De laatste race liet andermaal zien dat deze sport de kracht heeft om te allen tijde te verrassen. We hebben soms klappen gehad en weten dat het iedereen kan gebeuren: het resultaat van Singapore verandert echter niets aan onze aanpak. De eerstvolgende uitdaging is natuurlijk in Maleisië. We hebben een goede relatie met het land, aangezien oliebedrijf Petronas al jaren onze hoofdsponsor is. In de afgelopen jaren hebben we veel drama en glorie meegemaakt op Sepang, de karakteristieken van de baan zouden de wagen in principe goed moeten liggen."



"De weersomstandigheden zijn uitdagend voor de banden, wagens, coureurs en teamleden; met name hier in Maleisië kan het de boel nog weleens op zijn kop gooien", vervolgt Wolff. "We streven er natuurlijk naar om de laatste Grand Prix op deze bodem winnend af te sluiten."



In de afgelopen twee edities kwam Mercedes niet aan het vieren van een overwinning toe: in 2015 won Sebastian Vettel door Hamilton en diens toenmalige collega Nico Rosberg strategisch te verschalken, vorig jaar ging Red Bull-duo Daniel Ricciardo en Max Verstappen er vandoor met een dubbelzege nadat Hamiltons motor het had begeven.