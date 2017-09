Gasly maakt F1-debuut in Maleisië, Kvyat sneuvelt

12:03 – Pierre Gasly maakt komend weekend zijn debuut in de Formule 1. Op het Sepang International Circuit en op Suzuka mag de jonge Fransman plaatsnemen in de Toro Rosso van Daniil Kvyat. De Rus wordt door zijn werkgever voor minimaal twee races aan de kant gezet na meerdere teleurstellende optredens. De crash in Singapore zou daarbij de spreekwoordelijke druppel zijn geweest.



"Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie kans en dan met name Red Bull, Toro Rosso en Dr. Helmut Marko. Dit is een geweldige kans voor mij en ik voel dat ik er klaar voor ben", spreekt Gasly vol zelfvertrouwen. "Als derde rijder probeerde ik me al optimaal voor te bereiden en ik zal dan ook mijn uiterste best doen om de komende races met Toro Rosso goed te presteren."



De 21-jarige Fransman zou afgelopen week op de simulator van Red Bull in Milton Keynes al helemaal zijn klaargestoomd voor zijn F1-debuut in Sepang. Gasly is tegenover GPUpdate.net vooralsnog alleen bevestigd voor de komende twee races in Maleisië en Japan. Tijdens het daaropvolgende raceweekend in Austin heeft hij formeel gezien nog verplichtingen in de Japanse Super Formula.



Het debuut van Gasly hing al wel enige tijd in de lucht, maar dan vooral als vervanger van Carlos Sainz, die op zijn beurt in de Renault van Jolyon Palmer zou plaatsnemen. Maar doordat Renault de Brit nog altijd in het zadel houdt en Red Bull Gasly wil testen voor het seizoen 2018, kiest de stal uit Faenza voor een andere oplossing: de teleurstellende Kvyat moet het veld ruimen.



De Rus scoorde dit seizoen nog maar vier schamele WK-puntjes en bleef daarmee altijd in de schaduw van zijn teamgenoot. Deze klap betekent voor Kvyat al de tweede degradatie binnen anderhalf jaar. Vorig jaar moest hij zijn stoeltje bij Red Bull Racing voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje al opgeven ter faveure van Max Verstappen. Deze nieuwe strafmaatregel betekent voor Kvyat volgens de stal nog geen definitief einde bij Red Bull. "Hij blijft onderdeel van de Red Bull-familie", luidt het persbericht.



Volgens Franz Tost was het geen makkelijke beslissing, maar past het wel bij het DNA van Toro Rosso. "Dit team is door Red Bull opgericht om jong talent een kans te geven en dat is precies wat we nu doen met Pierre. Hij heeft met zijn titel in de GP2 en sterke races in de Japanse Super Formule laten zien dat hij dit verdiend. Deze rijderswissel geeft ons de kans om voor het seizoen 2018 een betere keuze te maken.", licht Tost de keuze toe.



Voor de aan de kant geschoven Kvayt heeft de Oostenrijk weinige positieve woorden over. "Dankzij verschillende redenen, deels door technische problemen maar ook door zijn eigen fouten, heeft hij zijn potentie dit jaar nog niet getoond. Dit is de precies reden waarom hij voor de komende races wordt teruggezet. Dit geeft ons dan meteen een mooie kans om de kwaliteiten van Pierre eens over een heel weekend te testen", besluit Tost zijn betoog.