Williams presteert financieel beter dan op sportief vlak

14:00 – Sportief mogen de beste jaren dan al enige tijd vervlogen zijn, financieel gaat het met het Williams Formule 1-team wel de goede kant op. Over het eerste half jaar van 2017 boekte de renstal uit Grove maar liefst 11,8 miljoen euro winst. Deze goede cijfers zijn voor een belangrijk deel aan de familie Stroll te danken. Die tastten diep in de buidel om Lance dit seizoen in de Formule 1 te krijgen.



Deze verschillen zijn meteen duidelijk zichtbaar in een kleine vergelijking met vorig jaar. Toen boekte Williams eveneens winst, maar was de omvang met 4,8 miljoen beduidend kleiner. Dit verschil zit hem vooral in de toegenomen inkomsten, die stegen van ruim 58 naar een slordige 74,6 miljoen euro. Toch rekent de stal zijn nog niet rijk. "Economische ontwikkelingen en een veranderd F1-landschap zullen onze doelen beïnvloeden", laat Mike O'Driscoll namens het team weten.



Sinds het seizoen 2014 spant Williams zich financieel nadrukkelijk in om het team na enkele magere jaren weer naar een hoger plan te tillen. In 2015 bracht dit meteen resultaat met een derde plaats in het constructeurskampioenschap. Maar ondanks dit incidentele succes lijken de financiële inspanningen nog geen structurele vruchten af te werken. Vorig jaar bleek Williams slechts het vijfde team en dit jaar lijkt dit wederom het hoogst haalbare voor het roemruchte team uit Grove.