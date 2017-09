Red Bull met meest radicale bandenkeuze naar Suzuka

15:38 – De Grand Prix van Maleisië moet nog worden verreden, maar de teams hebben nu al hun bandenkeuzes voor Suzuka kenbaar gemaakt. Zoals gewoonlijk mogen de coureurs tien van de dertien setjes naar hartenlust kiezen. Bij de topteams valt vooral de keuze van Red Bull Racing op. De stal uit Milton Keynes gaat met beide coureurs voor negen setjes supersoft, driemaal soft en éénmaal de medium compound.



Alle Mercedes en Ferrari-piloten nemen zeven maal de rode wangen mee naar Japan. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel kiezen daarnaast beide voor vijf setjes soft, terwijl Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen één setje soft inruilen voor een extra medium compound. Bij de teams in het middenveld is het team van McLaren bijna traditiegetrouw het meest radicaal. Zowel Stoffel Vandoorne als Fernando Alonso zetten met maar liefst tien setjes alles op de rode supersoft banden.



Opmerkelijk is vooral dat Daniil Kvyat nog wel een bandenkeuze heeft doorgeven. Na de rijderswissel betekent dit automatisch dat Pierre Gasly met deze banden zal moeten werken. De jonge Fransman mag na de keuze van de Rus geen eigen wijzigingen meer doorvoeren. Max Verstappen zat vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje in dezelfde situatie: toen was de Nederlander eveneens aangewezen op de bandenkeuze van Kvyat.