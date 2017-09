Terugblik: de razendsnelle aftakeling van Kvyat in beeld

17:00 – De carrière van Daniil Kvyat lijkt binnen een tijdbestek van anderhalf jaar als een nachtkaars uit te gaan. Hij kwam in 2014 als tweede Rus ooit met hoge verwachtingen de Formule 1 binnen, maar na twee pijnlijke degradaties in korte tijd is er van die bravoure weinig meer over. Hij blijft formeel nog wel bij de Red Bull-familie betrokken, maar zijn hoogtijdagen in de Formule 1 lijken na deze nieuwe slag definitief geteld.





Onbeantwoorde verwachtingen bij Red Bull Racing

Met zijn transfer naar Red Bull Racing in 2015 leek zich een wereld vol mogelijkheden te openen voor Kvyat. Vanaf het beginnen stond de druk echter al meteen vol op de ketel, aangezien hij niemand minder dan viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel mocht opvolgen. Daarnaast trof hij het niet in 2015: Red Bull bleek dat seizoen het vierde team, waardoor de Rus bleef steken op een enkel podium in Hongarije. Vanwege de gebrekkige pace van Red Bull werd hem dit nog enigszins vergeven, maar 2016 zou van meet af aan het jaar van waarheid worden.Kvyat bleek niet tegen deze druk bestand en presteerde matig tijdens de eerste twee Grand Prix in Australië en Bahrein. Desalniettemin stond hij in China ineens op met de tweede podiumplek uit zijn carrière. Ook in die race bleef hij echter niet onbesproken. Met een wilde manoeuvre dreef hij Vettel tegen Raïkkönen aan, waarna hijzelf het podium in de schoot geworpen kreeg door een klapband van teamgenoot Daniel Ricciardo. Kvyat leek het vege lijf hiermee te redden, maar niets bleek minder waar.





























Sochi als druppel voor eerste degradatie

Dit succes bleef namelijk bij een incident. De volgende Grand Prix, nota bene zijn thuisrace, draaide uit op een ware nachtmerrie. Binnen mum van tijd kwam hij tweemaal als een torpedo bij de Ferrari van Vettel binnenrijden, waarna de Duitser zich aan de pitmuur openlijk beklaagde bij teambaas Christian Horner. Als Kvyat al enige krediet had opgebouwd, had hij dit met deze doldrieste acties meteen weer verspeeld.Het bleek de genadeklap voor zijn Red Bull-loopbaan: nog diezelfde dag werd zijn degradatie formeel geregeld. Kvyat werd teruggezet naar opleidingsteam Scuderia Toro Rosso en zag zijn opvolger Max Verstappen tot overmaat van ramp meteen winnen bij zijn allereerste race in Spanje . Kvyat zelf reed in de schaduw ook een prima race en greep met P10 een punt voor Toro Rosso. Het viel echter allemaal in het niet bij de onwaarschijnlijke triomf van de jonge Nederlander.













Goed begin blijkt niet het halve werk

Ook ditmaal bleek het goede optreden van Kvyat een incident en kon hij het momentum absoluut niet meenemen naar de daaropvolgende races. Na een onbesuiste actie crashte hij in Monaco en ook tijdens de Europese en Oostenrijkse haalde hij de eindstreep niet. Ook tijdens de weekenden waarin hij de finish wel haalde, wist hij allerminst te imponeren.Waar Sainz steevast punten scoorde, reed Kvyat op enkele incidenten na veelal anoniem rond. Een tekenend moment was het raceweekend op Hockenheim. De Rus haalde de finish uiteindelijk als vijftiende, maar werd het gehele weekend zoek gereden door zijn Spaanse teamgenoot. Een tegenvallende kwalificatie als negentiende, uiteindelijk P18 op de startgrid, en een gapend gat naar Sainz betekende een pijnlijk dieptepunt.













Opleving onder kunstlicht biedt geen soelaas

De enige wederopstanding in het restant van 2016 beleefde Kvyat onder het Singaporese kunstlicht. Hij haalde voor de verandering eens Q3 en zette zijn auto's op een keurige P7 neer. Op deze zondag bezweek hij niet en pakte hij met een negende plek voor de derde keer na zijn degradatie punten. Toch zal de Rus vooral genoegen hebben gehaald uit zijn gevecht met Verstappen. Op het smalle stratencircuit kon hij zijn Nederlandse opvolger bij Red Bull tot groot plezier ronden lang achter zich houden en frustreren.Maar zoals zo vaak bleek de opleving incidenteel, het is eigenlijk de rode draad in de F1-carrière van de Rus. In de resterende zes races van het seizoen 2016 scoorde hij geen enkel punt meer. De seizoensafsluiter in Abu Dhabi bleek daarbij het dieptepunt. In de kwalificatie kwam hij er totaal niet aan te pas en met versnellingsbakproblemen in de race ging een toch al teleurstellend jaar als een nachtkaars uit.













Met frisse moed het seizoen 2017 tegemoet

Waar hij zich in 2016 nog kon verschuilen achter de plotselinge overstap naar Toro Rosso en de mentale gevolgen daarvan, begon hij in 2017 aan een (zoals toen verwacht) volledig seizoen bij de stal uit Faenza. Hij kon in de winter al aan zijn nieuwe bolide wennen en leek daar in de openingsfase van het seizoen de vruchten van te plukken. Hij kon nog altijd geen gelijke tred houden met ploegmaat Sainz, maar kwam in elk geval beter voor de dag dan in de jaargang 2016.Bij de seizoensopener op Albert Park presteerde hij meteen naar behoren door zich als negende te kwalificeren en die positie in de race te succesvol verdedigen. Na een hydraulisch probleem in China stuurde hij zijn wagen in Bahrein en Rusland naar een twaalfde plaats. Op het circuit nabij Barcelona greep hij vervolgens zijn voorlopig laatste puntenfinish in de Formule 1 na een fraaie inhaalrace. Hij startte als negentiende en zag het zwartwit-geblokt uiteindelijk als negende.













Kvyat sluit voorlopig in stijl af

Maar zoals zo vaak volgde er na een goed optreden weer een ferme inzinking. Na de negende plek in Spanje haalde Kvyat dit seizoen geen enkel punt meer. Met een crash in Monaco en DNFs in zowel Canada als Azerbeidzjan voerde hij de druk op zijn eigen positie langzaam maar zeker op. Met Red Bull-talent Pierre Gasly popelend op de reservebank moest er gepresteerd worden, en snel ook.Deze vurig gehoopte prestaties bleven echter uit. Sterker nog: de Rus vond zijn Waterloo in de Singaporese regen. Waar teammaat Sainz imponeerde met de beste finish uit zijn F1-carrière (P4), bewees Kvyat zichzelf een zeer slechte dienst. Net nadat hij net P10 had veroverd, parkeerde hij zijn wagen enkele bochten later eigenhandig in de muur. Door de rijderswissel bij Toro Rosso, bleek dit voorlopig het laatste wapenfeit van de Rus in de Formule 1 te zijn.