Verstappen, Vettel en Räikkönen in persconferentie

15:53 – Het eerste deel van de persconferentie op de donderdag voor de Grand Prix van Maleisië belooft interessant te worden. Max Verstappen, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen worden alle drie verwacht in de perskamer van het Sepang International Circuit.



Voor Verstappen, Vettel en Räikkönen zat de Grand Prix van Singapore er twee weken geleden al na één ronde op na een startcrash. Vanaf pole kwam Vettel niet heel goed van zijn plek, waarop hij meteen naar links stuurde om de van P2 vertrokken Verstappen af te knijpen. Omdat Räikkönen vanaf P4 uitstekend uit de startblokken schoot en al snel aan de andere kant van Verstappen reed, kwam de Nederlander klem te zitten tussen de twee Ferrari's. Räikkönen spinde daarop tegen Vettel, waarna hij voor de eerste bocht nogmaals met Verstappen in aanraking kwam. Voor de Fin betekende dat einde wedstrijd. Ook Verstappen kon na de eerste knik uitstappen, nadat hij tegen Fernando Alonso was gebotst. Vettel kon zijn weg in eerste instantie vervolgen, maar viel enkele bochten later alsnog uit.



Het eerste deel van de rijderspersconferentie in Maleisië begint donderdag om 15.00 uur lokale tijd, het is dan 9.00 uur in Nederland, en duurt ongeveer 25 minuten. Voor het tweede deel schuiven Marcus Ericsson, Carlos Sainz en Pierre Gasly aan. Laatstgenoemde maakt op Sepang zijn debuut; hij vervangt bij Toro Rosso de tegenvallende Daniil Kvyat.