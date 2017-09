Gasly: "Weet niet wat er komende weken gaat gebeuren"

11:30 – Pierre Gasly weet nog niet hoe zijn schema er voor de rest van dit jaar uitziet. De 21-jarige Fransman werd dinsdag bij Scuderia Toro Rosso bevestigd als vervanger van de tegenvallende Daniil Kvyat. Hij rijdt in elk geval de eerstkomende Grands Prix in Maleisië (1 oktober) en Japan (8 oktober). Het is nog niet duidelijk wat de plannen van Toro Rosso voor daarna zijn.



"Ik weet nog niet wat er de komende weken gaat gebeuren. Ik focus me op dit weekend", zei Gasly donderdag op de persconferentie in Maleisië. Na de Aziatische trip trekt de Formule 1 naar de andere kant van de wereld voor een serie races op Amerikaanse bodem, waarvan de Grand Prix van de Verenigde Staten op 22 oktober de eerste is. In dat weekend is ook de ontknoping van de Japanse Super Formula, waarin Gasly dit seizoen actief is. De Fransman bezet momenteel de tweede plek in de tussenstand, op een half punt achterstand van koploper Hiroaki Ishiura. Het is nog niet bekend waar Gasly dat weekeinde gaat racen: in Japan of de VS.



"Het team heeft me gezegd dat ik me op dit weekend (in Maleisië, red.) moet focussen", vervolgde Gasly. "Ik ga mijn best doen en wil zo snel mogelijk leren. Dit is een mooie kans voor mij. Ik kom naast Carlos (Sainz, red.) te rijden, die momenteel in topvorm steekt. Hij is dus een goede graadmeter voor me. Ik richt me op dit weekeinde, we zullen zien wat er in de weken daarna gebeurt."



Afgelopen dinsdag maakte Toro Rosso de rijderswissel bekend. "Ik wist dat er wat dingen speelden, maar was niet van alles exact op de hoogte. Toen ik maandag van Japan, waar ik afgelopen weekend heb geracet in de Super Formula, naar Maleisië vloog, kreeg ik een sms'je dat is dit weekeinde misschien zou racen. Daar raakte ik heel opgewonden van, door alle spanning was het lastig om maandagavond in slaap te vallen. Dinsdagochtend kreeg ik vervolgens de bevestiging dat ik mocht racen. Het is nu alsof ik in een droom leef. Ik sta te popelen voor deze race. Dit weekend zal me voor altijd bijblijven."



Dat laatste zal haaks staan op hoe Kvyat zich nu moet voelen. Gasly leeft mee met de 23-jarige Rus. "Ik heb hem nog niet gesproken. Natuurlijk spijt het me voor hem. Dit is helaas hoe de sport werkt", reageerde de regerend GP2-kampioen. "Kvyat is een goede coureur. Het is balen voor hem dat ik zijn stoeltje overneem, maar ik weet zeker dat we hem ooit terug gaan zien op de grid. We zullen zien wat er in de nabije toekomst gebeurt."