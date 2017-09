Renault geeft Sirotkin eerste vrije training in Maleisië

13:05 – Sergey Sirotkin maakt vrijdag voor de zevende keer in zijn loopbaan zijn opwachting in een vrije training. Renault heeft de 22-jarige Rus opgeroepen voor de eerste oefensessie voor de Grand Prix van Maleisië.



Sirotkin werd in het voorjaar van 2016 aangesteld als ontwikkelingsrijder bij Renault en promoveerde begin dit jaar tot officiële reservecoureur van de Franse formatie. Vorig seizoen reed hij in Rusland en Brazilië al een oefensessie voor Renault, dit jaar deed hij hetzelfde in Rusland, Spanje en Oostenrijk. Rusland-2014 was de eerste keer dat Sirotkin de baan op mocht gedurende een vrije training. Destijds deed hij dat namens Sauber.



"Ik kijk uit naar de sessie", aldus Sirotkin. "Het is alweer even geleden dat ik met de huidige wagen heb gereden, maar dankzij verschillende tests heb ik toch een uitgebreide voorbereiding gehad. We hebben veel getest met de E20 uit 2012. Het wordt leuk om weer te rijden en ik weet wat van me verwacht wordt."



Renault moet nog bevestigen van wie Sirotkin het stuur overneemt voor FP1. Ook Sauber, Haas en Toro Rosso laten een jonge coureur ervaring opdoen in de eerste vrije training in Maleisië. Charles Leclerc bestuurt in die sessie de Sauber van Marcus Ericsson, Haas zet Antonio Giovinazzi in de wagen van Kevin Magnussen en bij Toro Rosso blijft Carlos Sainz aan de kant voor Sean Gelael.