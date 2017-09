Vettel en Ferrari overtuigen in vroegtijdig besloten sessie

10:24 – Na een verregende eerste vrije training werd de tweede oefensessie voor de Grand Prix van Maleisië op een droge baan afgewerkt: Ferrari-coureur Sebastian Vettel was overtuigend de snelste. De 30-jarige Duitser liet een 1.31.261 noteren, waarmee hij een officieus baanrecord reed. De training werd vroegtijdig besloten, nadat Romain Grosjean hard van de baan afstuiterde omdat er een putdeksel was losgeraakt.



Het Sepang International Circuit, zo werd er algemeen aangenomen, zou een kolfje naar de hand van Mercedes moeten worden. Het Duitse merk veroverde er in de afgelopen drie edities de poleposition en ondanks dat er maar één keer winnend werd afgesloten, mocht Ferrari volgens insiders haar borst natmaken. De Italiaanse stal leek echter bijzonder sterk op dag één in Maleisië: Vettel hield teammaat Kimi Räikkönen ruim zes tienden achter zich, het gat naar nummer drie Daniel Ricciardo was liefst acht tienden.



Waar de Mercedessen dan waren? Plek zes en zeven, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moesten de Red Bull van Max Verstappen en de McLaren van Fernando Alonso ook nog voor zich dulden. Beide Mercedes-coureurs kenden allerminst een eenvoudige sessie: zowel de Brit als de Fin ging er even flink naast, wat voor beiden resulteerde in grindhappen.



Wie ook grind moest happen was Grosjean: de Fransman maakte echter niet zelf een fout, maar werd door een putdeksel van de baan gestuurd. Bottas was in eerste instantie over het drainagesysteem gereden, waarop Räikkönen voor katalysator speelde. De hulpeloze Grosjean kon nergens heen: de putdeksel scheurde zijn rechterachterband open, waarop de Haas op hoge snelheid van de baan vloog.



De wedstrijdleiding besloot na een korte inspectie om de sessie niet te hervatten: longruns konden daardoor niet af worden gemaakt. Tot aan de schuiver van Grosjean leek Ferrari ook op dat vlak bijzonder sterk, de rode bolides gingen in een tien ronden durende stint uiteindelijk een seconde per ronde rapper in de rondte dan de Red Bulls en meer dan anderhalve seconde dan de Mercedessen.



Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon completeerden de top tien van de tijdenlijst: debutant Pierre Gasly was sneller dan Toro Rosso-stalmaat Carlos Sainz, al moet daarbij aangetekend worden dat de Spanjaard continu aan het klagen was over de wegligging van zijn STR12. Zoals zovaak dit seizoen besloten de Haasjes en de Saubers de stand: Marcus Ericsson was op 4.436 seconden van Vettel de langzaamste van het stel.



De actie in Maleisië vervolgt op zaterdag: om 14.00 uur, het is dan 8.00 uur in Nederland, begint de derde vrije training.