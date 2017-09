Amerikaanse GP in teken van borstkankerbestrijding

15:00 – De Grand Prix van de Verenigde Staten, die over drie weken op het programma staat, valt in de Breast Cancer Awareness Month - de maand waarin aandacht wordt gevraagd voor het onderzoek naar de bestrijding van borstkanker. Zodoende werkt de Formule 1 tijdens het weekend op het Circuit of the Americas samen met borstkankerbestrijdingsorganisatie Susan G Komen.



"Er zal op en naast de baan worden samengewerkt dankzij verschillende initiatieven, de Amerikaanse Grand Prix zal roze kleuren. Merchandise zal worden verkocht en al het geld dat daarmee wordt opgebracht, gaat rechtstreeks naar Susan G Komen", valt er in een persverklaring van de koningsklasse van de autosport te lezen.



"Naast de baan zal het thema worden gedeeld op de sociale kanalen van de F1, fans en volgers worden aangemoedigd om verhalen en ervaringen te delen", vervolgt het bericht. "Deze baanbrekende samenwerking vindt plaats op een speciaal moment in het seizoen, we gaan fysieke elementen veranderen in het Grand Prix-weekend om de Breast Cancer Awareness Month onder de aandacht te brengen", verklaart de commercieel verantwoordelijke van de sport, Sean Bratches. "We hebben de unieke positie als een van de meest bekeken sporten ter wereld en zijn bovendien de enige echte sport die jaarlijks wereldwijd plaatsvindt. Met een half miljard fans kunnen we veel aandacht genereren."



"Dit is een mogelijkheid om de platformen van de Formule 1 als hulpmiddel te gebruiken in het gevecht tegen borstkanker, een ziekte die jaarlijks miljoenen mensen treft", zegt Bratches. "Het is geweldig om het gehele Formule 1-gezelschap samen te zien werken."