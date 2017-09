Alonso nog altijd in gesprek, competitiviteit toverwoord

7:24 – Maandenlang zei Fernando Alonso hetzelfde: de Spanjaard zou pas in de maand september beginnen met de gesprekken voor het seizoen 2018. Die maand is inmiddels bijna voorbij en ondanks dat werkgever McLaren in de tussentijd bekendmaakte de veelbesproken Honda-motoren te dumpen voor krachtbronnen van Renault, is Alonso nog niet tot een beslissing gekomen.



"De situatie is nog hetzelfde als twee weken geleden in Singapore", spreekt de tweevoudig wereldkampioen in Maleisië, "we zijn in gesprek. Mijn intentie is om het totaalpakket goed te bestuderen om te zien dat deze competitief is. Ik wil dat het idee wat ik bij 2018 heb uitkomt, namelijk dat ik competitief kan zijn", herhaalt Alonso datgene wat hij al maanden roept.



Ondanks de problemen waarmee McLaren in de afgelopen drie jaren, met name door Honda, heeft te kampen, blijft de 36-jarige geloven in het team. "Ik weet dat McLaren over alle aspecten beschikt om competitief te kunnen zijn, geld zal daarin ook geen rol spelen", verwijst Alonso naar het feit dat Honda momenteel een groot gedeelte van zijn salaris voor haar rekening neemt. "Het enige wat nu belangrijk is, is dat we volgend jaar competitief zijn."



De vrijdag op het Sepang International Circuit verliep overigens zeer behoorlijk: in de droge tweede vrije training wist Alonso zelfs de beide Mercedessen achter zich te houden, de Spanjaard eindigde op een vijfde plaats. "We hebben enkele nieuwe onderdelen getest en deze werkten goed", analyseert Alonso onder meer de nieuwe vloer die onder zijn MCL32 is gemonteerd. "De wagen voelt prima, we hebben veel grip op de supersofts."