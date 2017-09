Räikkönen rapste in derde training, Verstappen krijgt tik

9:03 – De derde vrije training voor de Grand Prix van Maleisië is door Ferrari-coureur Kimi Räikkönen als snelste besloten. De 37-jarige Fin liet op supersofts een 1.31.880 noteren en was daarmee 0.162 seconden rapper dan teammaat Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo eindigde voor beide Mercedessen als derde, de jarige Max Verstappen werd zesde. De Nederlander was in de slotfase van de oefensessie betrokken bij een raar incident, waarbij Jolyon Palmer hem raakte in de laatste bocht.



Na een onverwacht resultaat op de vrijdag zou op zaterdagmiddag (het was 14.00 uur lokale tijd toen de derde vrije training van start ging) duidelijk worden hoe de kaarten verdeeld waren na een nachtje analyseren. Zestig minuten nadat de lichten in de pitstraat op groen sprongen was hetzelfde beeld zichtbaar als op vrijdagmiddag: Ferrari bovenaan, ditmaal met Räikkönen voor Vettel.



Van een leien dakje ging het echter niet voor de Scuderia: Vettel moest zijn laatste run afbreken en werd gesommeerd om zijn SF70H de pits in te sturen, wat uiteindelijk een voortijdig einde van zijn laatste oefensessie betekende. Ook voor Verstappen verliep de derde training niet compleet zoals gehoopt - de Nederlander ging er voor zitten om nog één snelle ronde te rijden, toen hij in de laatste bocht geraakt werd door een aanstormde Palmer, die zijn rempunt miste. Beide coureurs maakten uit onvrede handgebaren naar elkaar, de wedstrijdleiding riep het tweetal naderhand op het matje.



Mercedes lijkt het 'monstertje' waarover op vrijdag werd gesproken nog steeds niet helemaal te hebben gevonden, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton stonden echter een stuk dichterbij de grote concurrenten dan ze op de eerste trainingsdag deden. De Fin en de Brit werden vierde en vijfde, respectievelijk op ruim vier en ruim zes tienden van koploper Räikkönen. Verstappen, die na het akkefietje met Palmer geen snellere ronde meer kon rijden, eindigde op slechts 0.040 seconden van Hamilton.



Beide Force India's werden gesandwitcht door Felipe Massa, Sergio Pérez en Esteban Ocon eindigden op de plaatsen zeven en negen: de top tien werd gecompleteerd door Stoffel Vandoorne, die met het oude aeropakket van McLaren in actie kwam. De collega van de Belg, Fernando Alonso, had evenals vrijdag de beschikking over nieuwe onderdelen. Het bracht de Spanjaard ditmaal een elfde plaats, de tweevoudig wereldkampioen sloot op twee tienden van teammaat Vandoorne aan.



Problemen waren er andermaal voor het team van Haas: gedurende de sessie moest Kevin Magnussen zijn grijze bolide naar binnen sturen vanwege een motorgerelateerd probleem, tegelijkertijd werd teamgenoot Romain Grosjean in de pitbox gehouden door het team. De Deen besloot de derde training als dertiende, Grosjean kwam niet verder dan de achttiende plaats.



De kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië gaat van start om 11.00 uur Nederlandse tijd, het is dan 17.00 uur in Maleisië.