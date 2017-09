Vettel vliegt eruit in Q1: "Hoort bij gemotoriseerde sport"

11:45 – De vrijdag in Maleisië werd door Sebastian Vettel als snelste besloten, op zaterdag eindigde de 30-jarige Duitser helemaal onderaan. De power unit van diens Ferrari, die gemonteerd was na het falen van de motor die in de vrije trainingen werd gebruikt, kon Vettel gedurende de kwalificatie niet bekoren - er bleek een turbogerelateerd probleem te zijn. Het team wist de krachtbron niet tijdig te repareren, waardoor de viervoudig wereldkampioen geen tijd op de klokken kon brengen en zodoende als twintigste en laatste de GP moet aanvangen.



"Tsja, dit hoort bij gemotoriseerde sport", laat Vettel kort na afloop van het eerste kwalificatiesegment weten. "Het is verre van ideaal, maar je kunt er niets aan veranderen. Wat het nog vervelender maakt is dat ik het gevoel had over een wagen te beschikken die tot veel in staat was. Er zijn een aantal positieven", grijnst Vettel, "zo hebben we onder andere een aantal sets banden bespaard."



"Het was de juiste beslissing om de krachtbron te vervangen", vervolgt de Duitser, die zijn interne verbrandingsmotor én MGU-H vervangen zag worden. "De monteurs hebben een wonder verricht door de componenten op tijd te installeren. Het leek wel op de film Cars, allemaal van die Luigi's die om de wagen heen wandelden", besluit Vettel met een grap.



Naar verwachting zal Vettel nog een aantal motorcomponenten vervangen, aangezien gridstraffen hem vanwege het kwalificatieresultaat toch geen pijn kunnen doen.