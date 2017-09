Gasly vijftiende in eerste F1-kwalificatie: "Ik ben tevreden"

15:13 – In zijn allereerste kwalificatiesessie in de koningsklasse van de autosport kwam Toro Rosso-debutant Pierre Gasly tot een vijftiende plaats: de 21-jarige Fransman was als achtste uit Q1 gekomen, maar besloot het tweede gedeelte van de allesbepalende tijdtraining als laatste. Desalniettemin kon Gasly, evenals op vrijdag, breeduit lachen: de nummer twee van het huidige Super Formula-klassement was tevreden met zijn prestaties.



"Vandaag verliep best goed en ik ben blij - je allereerste kwalificatie in de Formule 1 is een speciaal moment en ik keek er ontzettend naar uit. Ik heb mijn best gedaan en we hebben volgens mij goede progressie gemaakt tussen de derde vrije training en de kwalificatie", legt Gasly, die op vijftien honderdsten van teammaat Carlos Sainz eindigde, uit. "Ik voelde me goed in de wagen in het eerste segment en bleef leren tijdens het tweede gedeelte. We mogen tevreden zijn met het resultaat."



"Ik kijk uit naar zondag, mijn allereerste Formule 1-race! Het is een droom die uitkomt, het zal een goede ervaring wroden en ik hoop wat plaatsen goed te kunnen maken. Je weet het hier in Maleisië maar nooit wat betreft het weer; regen verwelkom ik met een lach, omdat ik me op mijn gemak voelde in de natte eerste vrije training. Het zal het geheel bovendien spectaculairder maken!"



Gasly is de derde Fransman die dit jaar aan de start verschijnt van een Grand Prix: naast de Red Bull-protégé uit Rouen zijn ook diens jeugdvriend Esteban Ocon en de ervaren Romain Grosjean op de grid te bewonderen.