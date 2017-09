Nood aan de man: vijf fraaie inhaalraces van Vettel in beeld

18:05 – Het wordt bijna meer dan ooit tevoren van hem gevraagd: een inhaalrace van Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur legt dit jaar Lewis Hamilton en Mercedes het vuur aan de schenen, maar na een nulscore in Singapore lijkt iedere nieuwe misstap fataal. Door technische problemen is hij in Maleisië tot de laatste startrij veroordeeld, maar hij moet en zal vooruit. GPUpdate.net duikt in het verleden met vijf van zijn inhaalraces na een dramatische zaterdag. Moraal van het verhaal: er is nog hoop voor de Duitser.



Singapore 2016: inhalen waar het niet kan

Dit jaar startte Vettel elke race nog vanuit de top acht, dus voor de eerste echte inhaalrace na een slechte kwalificatie moeten we terug naar Singapore 2016. Vettel sneuvelde in het stadstaatje op zaterdag al in Q1 en moest daardoor helemaal achteraan beginnen. Een dag later gleed de Duitser echter als een warm mes door de boter. Op het circuit waar inhalen normaal gesproken buitengewoon moeizaam gaat, passeerde hij de ene na de andere bolide en stuurde zijn Ferrari uiteindelijk naar een keurige en indrukwekkende vijfde plaats.







2015 als het jaar van de inhaalraces

Dat slechte kwalificaties voor Vettel in de afgelopen twee jaren vrij zeldzaam zijn, blijkt wel uit het feit dat zijn eerstvolgende inhaalrace al uit Abu Dhabi 2015 dateert. Door een verkeerde inschatting van het team blijft Vettel zaterdag steken op een teleurstellende vijftiende startplaats. De zondag staat daardoor volop in het teken van schadebeperking, de Duitser slaagt hier met een vierde plaats glorieus in. De strategie speelde die dag een belangrijke rol, al deed hij met enkele fraaie inhaalmanoeuvres zelf ook een aardig duit in het zakje.In het seizoen 2015 heeft de Duitser sowieso behoorlijk wat ervaring met inhaalraces opgedaan. Tijdens de Grand Prix van Amerika leverde Vettel met P5 bijvoorbeeld een aardige kwalificatie af, maar een gridstraf bracht hem terug bij af: P13. De zondag begon vervolgens regenachtig en Vettel maakte daar meteen ijzersterk gebruik van. Hij bleef uit de problemen en raapte op een steeds verder opdrogende baan talloze coureurs op. Aan het eind van die middag bezette hij achter Hamilton en Rosberg zeer knap de derde en laatste podiumplaats.Een podiumplaats was eerder dat seizoen in Canada nog iets teveel gevraagd. Na een dramatische zaterdag, met een achttiende startplaats tot gevolg, eindigde zijn inhaalrace ditmaal op P5. De Duitser kende die dag een sterke openingsfase, waarin hij al snel zes plaatsen wist te winnen. Nadat verkeer hem parten speelde, begon hij er in de slotfase opnieuw aan. Hij verschalkte vervolgens onder meer Nico Hülkenberg en Pastor Maldonado voor een knappe vijfde plaats. Aan de finish eindigde Vettel bovendien nog maar vier seconden achter ploegmaat Räikkönen, die maar liefst vijftien plaatsen voor hem was vertrokken.















Abu Dhabi 2012: Vettel valt overal aan

Deze inhaalraces in dienst van Ferrari zijn echter nog niets vergeleken met de moeder aller inhaalraces van Vettel in Abu Dhabi 2012. Hij klokte op zaterdag de derde tijd, maar zette zijn Red Bull na afloop van de kwalificatie aan de kant wegens een gebrek aan brandstof. Door de straf die daarop volgde, begon Vettel de race als allerlaatste vanuit de pitstraat. Dit bleek die zondag echter geen probleem voor de ontketende Duitser. Binnen mum van tijd sneed hij door veld en vielen onder meer Bruno Senna, Daniel Ricciardo en Michael Schumacher ten prooi aan hem. Een gewaagde inhaalactie, buitenom bij Jenson Button, maakte het feest vervolgens helemaal compleet: een glorieuze P3 was het resultaat. Om het kampioenschap van 2017 nog levend te houden, wordt er zondag in Maleisië een vergelijkbare prestatie van de viervoudig wereldkampioen gevraagd.