Pérez 'niet helemaal fit': "Sepang is dan de slechtste plek"

21:07 – Voor de vierde keer dit seizoen werd Sergio Pérez in de kwalificatie verslagen door Force India-teamgenoot Esteban Ocon. Waar de 21-jarige Fransman op het Sepang International Circuit in Maleisië een keurige zesde tijd liet noteren, kwam zijn zes jaar oudere collega uit Mexico tot plek negen. Pérez liet naderhand weten fysiek niet helemaal honderd procent te zijn.



"De kwalificatie ging bepaald niet gemakkelijk", blikt Pérez terug. "Ik voel me al de hele week niet lekker en dit is waarschijnlijk de slechtste plaats van de hele Formule 1-kalender om niet helemaal fit te zijn. In mijn laatste rondje in Q3 maakte ik een foutje en daardoor verloor ik mijn ritme. Het was een klein remfoutje, de ronde ging tot dan toe prima."



"Het gaat een zware race worden", verzucht Pérez, die weet dat de ingekorte trainingstijd van vrijdag problemen kan opleveren. "Niemand heeft een goed idee over wat betreft de longruns, aangezien we in zowel de eerste als de tweede vrije training niet een volledig programma hebben kunnen afwerken."