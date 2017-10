Verstappen: "Kon mijn eigen race rijden na inhaalactie"

10:53 – De harten van menig Nederlands autosportliefhebber gingen sneller kloppen vanaf de vierde ronde van de Grand Prix van Maleisië: Max Verstappen wist leider Lewis Hamilton bij het ingaan van de eerste bocht te verschalken en reed vervolgens weg bij zijn Britse rivaal. Het resulteerde na 56 rondjes uiteindelijk in de tweede GP-zege van de Nederlander, die kalm doch tevreden terugkeek op zijn race.



"De wagen voelde vanaf de start af aan al bijzonder goed", zegt Verstappen tijdens de podiuminterviews. "Ik kon zien dat Lewis worstelde met de tractie van zijn bolide. Hij heeft, gezien het kampioenschap, natuurlijk meer te verliezen dan dat ik heb. Na de inhaalactie kon ik mijn eigen race rijden, controleren. Als ik even wat harder moest rijden ging ik wat harder. Het is fantastisch om weer te winnen."



"Deze overwinning is op een goed moment gekomen", vervolgt de 20-jarige Nederlander, "helemaal na het verloop van dit seizoen. Samen met mijn vader ben ik zover gekomen en ik heb natuurlijk ontzettend veel te danken aan Red Bull", spreekt de Nederlander als Hamilton hem onderspuit met champagne.