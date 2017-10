Vandoorne rijdt 'beste race uit F1-carrière', eindigt zevende

12:11 – Het was een goede dag voor de Benelux, wat betreft de Formule 1. Voor de tweede achtereenvolgende race is Stoffel Vandoorne namelijk als zevende over de eindstreep gekomen. De 25-jarige Belg, die in dienst van McLaren-Honda zijn wedstrijden afwerkt, reed een puike Grand Prix van Maleisië. Vandoorne was bijzonder opgetogen na afloop van de race en noemde zijn optreden 'het beste uit mijn Formule 1-carrière tot dusver.'"



"We waren het hele weekend erg sterk en ik had erg veel vertrouwen tijdens de kwalificatie", blikt Vandoorne terug. "Na die puike kwalificatie wisten we niet helemaal hoe sterk we konden zijn in de wedstrijd zelf en om dan zevende te worden is echt geweldig. Om de Williams' en de Force India's achter ons te houden werd lastig, maar gelukkig wist alleen Sergio Pérez langszij te komen."



"Dit was de beste race uit mijn Formule 1-loopbaan", glundert de Kortrijkzaan, die dankzij de zes op het Sepang International Circuit gescoorde punten inmiddels een totaal van dertien stuks heeft. "Het was genieten, ik heb hard gepushed om het gat naar Lance Stroll en zijn achtervolgers te behouden."