"Na zo'n seizoen is dit best een emotionele overwinning"

12:26 – Hij had dit jaar al zoveel pech. In zeven van de voorgaande veertien races kwam Max Verstappen, telkens buiten zijn eigen schuld om, niet aan de finish. Vaak moest hij de strijd bovendien staken terwijl hij in kansrijke positie reed. Zondag drukte de net 20 jaar geworden Nederlander alle pech echter in één klap naar de achtergrond: met een superieur optreden won hij de Grand Prix van Maleisië.



"Na het seizoen dat ik tot dusver heb gehad, is dit wel een beetje een emotionele overwinning", reageerde Verstappen voor de camera van het Britse Sky Sports. De Red Bull-coureur kwalificeerde zich zaterdag, op zijn verjaardag, op P3. Dat werd effectief P2, omdat Kimi Räikkönen vanwege een motorprobleem niet eens van start kon gaan. In de openingsronden van de wedstrijd moest Verstappen in eerste instantie een gaatje laten naar polesitter en leider Lewis Hamilton, maar daarna wist hij de marge te overbruggen. Bij het ingaan van de vierde ronde passeerde Verstappen de Mercedes-coureur op het rechte stuk van start/finish.





"Hamilton vecht voor het kampioenschap, terwijl ik niets te verliezen had. Ik wist dat hij het me niet heel moeilijk zou maken", vervolgde Verstappen. "Ik gebruikte mijn batterij volledig om er voorbij te komen en hij had een slechte exit. Dat was goed." Daarna reed de Nederlander uitstekende rondetijden, waardoor hij geen moment onder druk van Hamilton kwam te staan. Soms kwam de Mercedes-coureur wel iets dichterbij. "Maar als hij het tempo opvoerde, kon ik zelf ook harder. Fysiek was het een zware wedstrijd, maar de auto was geweldig."Alsof hij het elke week doet; de manier waarop Verstappen de wedstrijd leidde, was overtuigend. Druk voelde hij niet. "Vooraan is waar ik wil zijn", sprak hij. "Het was alweer een tijdje geleden dat ik er heb gereden. Als ik er echter ben, dan moet ik weer terugdenken aan mijn tijd in de karts en de Formule 3."

Red Bull opteerde voor de Maleisische Grand Prix voor een andere tactiek dan normaal. "Je zoekt altijd naar een compromis tussen je downforce en topsnelheid. Als je op de rechte stukken dezelfde topsnelheid wil hebben, dan moet je daarvoor inleveren in de bochten. Dit weekend hebben we echter met meer downforce gereden en dat lijkt gewerkt te hebben", legde Verstappen uit. "Daar ben ik blij mee. Kan je voorstellen als we ook nog hun vermogen (dat van Mercedes en Ferrari, red.) hadden gehad. Dan hadden ze ons niet eens meer gezien", zei Verstappen met een glimlach.Veel tijd om zijn twintigste verjaardag én tweede F1-zege te vieren heeft Verstappen niet. "Ik zit vanavond namelijk in het vliegtuig", verklaarde hij. De volgende Grand Prix is komend weekend al, dan op het Japanse Suzuka. Op de vraag of Red Bull ook daar sterk voor de dag kan komen, antwoordde hij voorzichtig: "Dat zou moeten kunnen, maar je hebt altijd een goede setup nodig. Dus ik ben een beetje voorzichtig. We moeten afwachten, maar ik ben wel positief gestemd dat we het er goed kunnen doen."Verstappen sprak tot slot mooie woorden over zijn vader. Nadat Jos stopte met zelf racen, stak hij al zijn tijd en energie in Max. "Hij heeft van mij de jongen gemaakt die ik nu ben. Dat maakt het extra speciaal."