Achtergrond: Marcin Budkowski, veelbesproken persoon

15:32 – In de schaduw van het racegeweld speelde zich in Maleisië een politiek geschil af op de Formule 1-paddock: Marcin Budkowski, die jarenlang de technische inspecties uitvoerde voor de FIA, gaat afscheid nemen van de internationale autosportunie. Dat is op zich niet zo heel bijzonder, ware het niet dat de Pool zich na zijn drie maanden van verplicht verlof bij het team van Renault wil voegen.



Dat laatste schoot verschillende teambazen in het verkeerde keelgat. Budkowski had in zijn rol bij de FIA toegang tot alle windtunnels en kreeg bovendien vertrouwelijke informatie van alle teams doorgespeeld: immers, hij moest beoordelen of een onderdeel wel of niet toegestaan was volgens de reglementen. Mocht de Pool zich over drie maanden bij Renault voegen, dan zou hij de Franse stal kunnen voorzien van ladingen informatie over de concurrentie.





"Kunnen geen open kaart meer spelen"

"We gaan over tot actie als hij inderdaad bij een ander team aan de slag gaat", liet Christian Horner van Red Bull Racing al weten. "We hebben ontzettend veel vertrouwelijke informatie doorgespeeld aan Marcin en hij heeft een bevoorrechte behandeling genoten. Hij weet alles over de ontwikkeling van de wagens van 2018 en de gardening leave van drie maanden is absoluut ongepast", fulmineert de Brit.Het kan zeer bedenkelijk genoemd worden dat een persoon die een dusdanige functie bekleedt, slechts drie maanden langs de kant hoeft te zitten alvorens hij zich bij een team voegt. Budkowski kent alle ins en outs van de modellen die de Formule 1-teams in 2018 de baan op willen sturen en gezien zijn afscheidsaankondiging, die in de laatste week van september plaatsvond, zou de Pool aan het begin van het nieuwe jaar bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen - met alle gevolgen voor de concurrentie van dien.

"Twaalf tot achttien maanden"

"We zullen eerst af moeten wachten wat Marcin precies gaat doen, want het is niet zeker dat hij bij Renault aan de slag gaat", laat Frédéric Vasseur, teambaas van Sauber, weten. "Ik ben het echter volkomen met Christian eens dat de FIA de teams in deze moet beschermen. Het kan niet zo zijn dat dit de gang van zaken is, we kunnen in de toekomst geen open kaart meer met de FIA spelen als het is toegestaan dat een persoon die een dusdanige rol bekleedt drie maanden later bij een concurrerend team gaat werken."Otmar Szafnauer, operationeel directeur van Force India, gaf er een lollige draai aan. "We hadden ons huiswerk beter moeten doen. Als we hadden geweten dat Marcin na drie maanden vakantie weer aan het werk mocht, dan hadden we hem zeker een contract aangeboden", lacht de Roemeense Amerikaan. Wat dan wel een goede wachttijd is? "Tussen de twaalf en de achttien maanden", klinkt Horner resoluut.

Vasseur en Szafnauer vallen de Brit bij. "Een jaar zou goed zijn", zegt Szafnauer, "het moet in ieder geval genoeg zijn dat de techniek waar Budkowski weet van heeft, achterhaald is geworden. Men zou de richtlijnen moeten volgen die ook voor ons gelden: wij mogen onze huidige wagens niet verkopen, ze moeten op zijn minst een jaar oud zijn." Vasseur noemt een jaar binnen de 'geest van de sport' en meent eveneens dat drie maanden veel te kort is."Ik wil niet met de beschuldigende vinger wijzen", laat Mercedes-teambaas Toto Wolff weten als de Oostenrijker gevraagd wordt naar zijn mening over het verhaal, "ik wil Marcin succes wensen met het verdere verloop van zijn carrière." Wolff zegt via een mailtje op de hoogte te zijn gesteld door de FIA. "Toch ben ook ik van mening dat dit verloop niet correct is; Marcin had ontzettend veel informatie, zeker wat betreft Mercedes. We moeten naar de tijd kijken, er moet transparant worden gehandeld en het is van groot belang om hier een bepaalde stabiliteit in op te bouwen."Door: René Oudman