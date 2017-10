Gasly gedenkt: "Associeer Suzuka nog altijd met Bianchi"

12:34 – Op het Sepang International Circuit in Maleisië mocht Pierre Gasly zijn Formule 1-debuut maken en een paar dagen na zijn ouverture in de koningsklasse van de autosport staat race nummer twee op het programma: op het circuit van Suzuka, waar de Fransman eerder dit seizoen al uitkwam in de Super Formula-klasse, mag hij wederom zijn opwachting maken in een Toro Rosso.



"Aangezien ik dit jaar in Japan race, kwam in in de winter voor de eerste keer naar Suzuka, om te testen in mijn Super Formula-bolide", beschouwt de 21-jarige Gasly voor. "Het was niet veel, slechts twee halve dagen. Een tijdje later hadden we de eerste race van het seizoen op dit circuit - het is echt heel indrukwekkend, er zijn een paar ongelooflijk snelle gedeelten en de eerste sector is fantastisch. Het is één van mijn favoriete banen geworden."



"Natuurlijk associeer ik Suzuka ook met iets verschrikkelijks, vanwege de klap die uieindelijk het overlijden van Jules Bianchi betekende", refereert Gasly aan het fatale ongeluk van diens landgenoot, inmiddels al bijna drie jaar geleden. "Wat Japan betreft: ik geniet van de tijd die ik er spendeer, ik moet zeggen dat ik het zelfs steeds leuker begin te vinden. De mensen zijn zo ontzettend netjes, ze behandelen elkaar met erg veel respect. Dat spreekt mij aan."



Gasly eindigde zijn eerste Formule 1-race als veertiende, na een plaatsje lager te zijn gestart. Teammaat Carlos Sainz wist de eindstreep niet te halen - de Spanjaard verloor motorvermogen en moest zijn STR12 na 29 van de 56 ronden in de pitstraat parkeren.



Gasly had voor zijn Super Formula-test van eerder dit jaar een boeket neergelegd in de bocht waar Bianchi's ongeval plaatsvond: