Verstappen in Japan: "Suzuka blijft speciale plek voor mij"

13:46 – Het is nog maar drie jaar geleden dat Max Verstappen zijn eerste meters in een Formule 1-wagen afwerkte: op vrijdag 3 oktober 2014 reed de toen 17-jarige Nederlander voor het eerst een circuit op, destijds in een Toro Rosso. Nu, vlak na zijn tweede Grand Prix-zege, gaat Verstappen terug naar de plaats waar het allemaal begon: Suzuka.



"Suzuka blijft altijd een speciaal plekje voor mij, aangezien ik er drie jaar geleden op de vrijdag mijn testdebuut in de Formule 1 mocht maken", blikt de Nederlandse Red Bull-coureur vooruit op de komende Grand Prix. "Het is een echte oldschool-baan, mijn favoriete bochten zijn de Esses in de eerste sector. Dat is gelijk ook het moeilijkste gedeelte van de baan. Bovendien moet je je goed concentreren om de set-up in orde te krijgen."



"Japan zit vol met nieuwe ervaringen en het is geweldig om een paar dagen het land te ontdekken alvorens het Grand Prix-weekend van start gaat. Sommigen zeggen dat de Japanse fans gek zijn, maar ik vind ze bijzonder gepassioneerd. Dat vind ik juist mooi om te zien."



Verstappen werd negende in zijn eerste race op het Japanse circuit, vorig jaar kwam de Nederlander na een duel met Lewis Hamilton achter Nico Rosberg als tweede over de meet.